BTS: novo álbum dos astros do k-pop exalta a cultura coreana; veja curiosidades

*Por Luísa Crescêncio

Após quatro anos de hiato, o grupo BTS retorna com o quinto álbum de estúdio, “Arirang”, lançado nesta sexta-feira (20/3). O projeto foi anunciado em janeiro de 2026 e conta com 14 faixas com reflexões dos integrantes durante o período de alistamento militar obrigatório.

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O nome do álbum faz referência a primeira música coreana gravada nos Estados Unidos. “Queríamos mostrar de onde viemos. Como nós sete [BTS] somos todos coreanos, pensamos que seria bom incluir algo que representasse a Coreia. Foi assim que acabamos chegando na palavra-chave Arirang”, contou, em uma transmissão ao vivo, o membro RM.

Primeiro veio Arirang, depois o K-Pop

Em 1896, sete jovens coreanos chegaram a Washington em busca de ajuda para se estabelecerem nos Estados Unidos. Três deles fizeram a primeira gravação de uma música coreana, denominada Arirang — ou “Canção de amor”, como foi intitulada. Esse foi o primeiro contato do ocidente com a palavra, tradicionalmente utilizada para se referir a canções folclóricas que representam a tradição da oralidade do país.

O termo não possui um significado literal ou tradução para o português, mas simboliza a alma e identidade do povo coreano. Já foi reescrita e reinterpretada milhares de vezes ao longo de 600 anos, mas mantém temas como amor, resistência, tristeza, separação e reencontro.

Arirang é, na verdade, um conjunto de músicas populares, uma memória coletiva, um bem cultural vivo e em constante mudança.

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Repleto de referências à identidade e a música coreana, ‘Arirang’ é uma ligação entre o passado e o futuro e a forma que o BTS encontrou de valorizar sua herança cultural. Esse cuidado em preservar e exaltar suas raízes não se limita apenas à música: os produtos oficiais vendidos para promover o álbum são feitos em colaboração com a marca do Museu Nacional da Coréia e o local de início do primeiro show é o Palácio Gyeongbokgung, o mais grandioso palácio de Seul, o que reforça o vínculo do projeto com as origens étnicas do grupo.

Com esse álbum, o BTS coloca mais uma vez seu nome na história e convida futuros músicos a fazerem o mesmo, criando novas versões de Arirang.