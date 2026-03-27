Ópera de Puccini leva debate sobre condição da mulher a palco em Ceilândia

Ópera de Puccini que se passa em um convento no século XVII ganha versão brasiliense - (crédito: THAIS BATALHA)

Ter filhos fora do casamento ou mesmo se relacionar antes de estabelecer vínculos matrimoniais era motivo para que mulheres fossem enviadas a conventos, como expõe a ópera Irmã Angélica, de Giacomo Puccini. Dirigido por Hyandra L., o espetáculo tem sessões no Sesc de Ceilândia neste sábado (28/3), às 19h, e no domingo (29/3), às 17h e às 19h. A entrada é gratuita, mediante doação de alimentos não perecíveis ou materiais de limpeza, destinados ao Carmelo Nossa Senhora do Carmo.

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A obra é um dos raros casos de ópera composta para elenco todo feminino. Na versão brasiliense, 22 mulheres sobem ao palco. Três delas, Janette Dornellas, Érika Kallina e Gabriela Ramos, se alternam como Angélica, uma nobre que vive opressão patriarcal ao ter o destino determinado pela família. Embora se passe no século 17, reflete Dornellas, a situação remete a “uma prisão a que algumas mulheres são submetidas por serem mulheres, que não são donas de seu corpo e da sua vontade”.

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“Angélica representa exatamente uma mulher que quebra uma norma, uma convenção do seu tempo e domina o seu próprio corpo, faz uso do seu próprio corpo como quer. E isso, naquela época e até hoje ainda, é visto como moralmente inaceitável. E essas mulheres são hostilizadas e colocadas ao lado, colocadas fora da sociedade que se diz moralista”, completa a soprano.

Durante a preparação, as atrizes fizeram visitas ao mosteiro Carmelo para entender o contexto de isolamento religioso ao qual o espetáculo faz referência. "A gente saiu dali com uma sensação muito boa após conversar com essas freiras que vivem confinadas”, revela Dornellas.

Apresentado desde 2024, o espetáculo tem direção musical e regência do maestro Deyvison Miranda, que também conduz coro e orquestra. A iluminação é assinada por Lidianne Carvalho. Em abril, estão previstas apresentações no Gama nos dias 17, 18 e 19.

Serviço

Irmã Angélica

Direção de Hyandra L., neste sábado (28/3), às 19h, e no domingo (29/3), às 17h e às 19h, no Sesc de Ceilândia. Entrada franca, mediante doação de alimentos não perecíveis ou materiais de limpeza. Recomendado para maiores de 14 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel