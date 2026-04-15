Prêmio Pallas aceita contos inéditos de pessoas negras até 29 de maio

Concurso literário criado em 2024 busca promover aumento da diversidade no mercado editorial

Criado em 2024, Prêmio Pallas recebe inscrições de contos de autores negros até 29 de maio

O Prêmio Pallas recebe, até 29 de maio, contos inéditos de pessoas negras. É a primeira vez, desde a criação do concurso, em 2024, que o gênero conto será incluído. O vencedor será anunciado no segundo semestre e terá o livro publicado pela Pallas em 2027.

O concurso é aberto para brasileiros residentes no país, autodeclarados negros e maiores de 18 anos, que tenham escrito obra inédita de contos, entre 100 mil e 300 mil caracteres, com espaços. Os trabalhos serão analisadas por comissões julgadoras selecionadas pela curadoria e validadas pela Pallas Editora.

A editora Pallas, organizadora do prêmio, prepara também o lançamento de Malhada das Graúnas, romance vencedor da segunda edição, de 2025, escrito pela pernambucana Márcia Moura. O primeiro livro laureado foi Água de maré, da brasiliense Tatiana Nascimento.


Serviço


Prêmio Pallas: inscrições abertas para contos inéditos até 29 de maio, neste site.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/04/2026 11:03
