Prêmio Pallas aceita contos inéditos de pessoas negras até 29 de maio

O Prêmio Pallas recebe, até 29 de maio, contos inéditos de pessoas negras. É a primeira vez, desde a criação do concurso, em 2024, que o gênero conto será incluído. O vencedor será anunciado no segundo semestre e terá o livro publicado pela Pallas em 2027.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O concurso é aberto para brasileiros residentes no país, autodeclarados negros e maiores de 18 anos, que tenham escrito obra inédita de contos, entre 100 mil e 300 mil caracteres, com espaços. Os trabalhos serão analisadas por comissões julgadoras selecionadas pela curadoria e validadas pela Pallas Editora.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A editora Pallas, organizadora do prêmio, prepara também o lançamento de Malhada das Graúnas, romance vencedor da segunda edição, de 2025, escrito pela pernambucana Márcia Moura. O primeiro livro laureado foi Água de maré, da brasiliense Tatiana Nascimento.
Serviço
Prêmio Pallas: inscrições abertas para contos inéditos até 29 de maio, neste site.