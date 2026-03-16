Projeto OrÔ promove eventos gratuitos para divulgação da literatura negra

Nos dias 20, 21 e 28 de março, o Projeto OrÔ promove uma série de atividades voltadas à divulgação da literatura negra em Taguatinga, Plano Piloto e Planaltina. Com entrada gratuita, a programação inclui oficinas, batalhas de rima, mesas de diálogo, venda de livros, teatro e concursos de escrita e grafite.

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O Teatro Sesc Sílvio Barbato (Setor Comercial Sul) recebe a programação de sexta-feira (20/3), de 18h às 22h. O evento começa com a abertura da feira literária de artistas independentes; às 18h30, acontece a premiação dos artistas vencedores do concurso de grafite Retratos da palavra; às 19h, o Grupo Embaraça apresenta a peça de teatro Joana; a batalha de rima A arte da palavra, com participação do DJ Merc, encerra a programação a partir das 20h.

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A programação de sábado (21/3) começa na Biblioteca Machado de Assis, em Taguatinga com as oficinas Costurando poesia: encadernação artesanal e publicação preta, com Nanda Fer Pimenta, às 10h; e Palavras pretas em movimento: oficina de poesia falada, com Cristiane Sobral, às 11h30.

De 15h às 22h, o evento retorna ao Teatro Sesc Sílvio Barbato para as mesas de diálogo Mercado editorial e literatura preta, com Vagner Amaro e Cristiane Sobral, às 15h30, e O que é isto: a literatura preta, com Cidinha da Silva e Juliana Valentim, às 17h30. Às 19h30, ocorre o lançamento do livro Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior: 81 lições do método Sueli Carneiro, de Cidinha da Silva. O Slam OrÔ de poesia, com DJ Fraktal, é o último evento do dia, às 20h.

O Complexo Cultural de Planaltina recebe os eventos do dia 28, de 15h às 18h. A programação tem início com a roda de conversa OrO: escrita sem nota, com Mariângela Andrade, Nego Dé, Nanda Fer Pimenta, Jucelino Sales e N Jow. Às 15h30, acontece a premiação do concurso literário e, às 17h, o Slam Resgate poético.

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Serviço

Sexta-feira (20/3), no Teatro Sesc Sílvio Barbato (Setor Comercial Sul), de 18h às 22h; sábado (21/3), na Biblioteca Machado de Assis (St. Central - Taguatinga), de 10h às 13h, e Teatro Sesc Sílvio Barbato, de 15h às 22h. No dia 28 de março, no Complexo Cultural de Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02), de 15h às 18h. Entrada gratuita.