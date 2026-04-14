Summer Deep Sunset chega à 5ª edição em Brasília

Brasília entra no clima neste sábado (18/4) com a quinta edição do Summer Deep Sunset. A festa começa às 16h, às margens do Lago Paranoá, no Lago Sul, e promete reunir um line-up de peso, com alguns dos nomes mais badalados da música eletrônica do país e da cena local.

Com 10 atrações confirmadas e mais de 14 horas de programação, o evento segue até as 6h da manhã do dia seguinte. A expectativa da organização é receber cerca de 2 mil pessoas, em um espaço com capacidade para até 2.500 pessoas.

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Entre os destaques do line-up está o DJ brasileiro Bruno Be, conhecido pelas parcerias e colaborações com nomes como Vintage Culture e Zerb, e presença constante em grandes festas do gênero. Também se apresentam JØRD e Carola, além de artistas de Brasília que completam a programação e reforçam a cena local. Carola é um dos nomes em ascensão da house music e já passou por palcos de festivais como Tomorrowland e Lollapalooza.

A proposta musical acompanha o clima da festa, que começa no pôr do sol com a vista de um cartões postais mais bonitos de Brasília, que é a do lago, ganhando intensidade com o passar das horas com as batidas marcantes do estilo musical que reúne milhares de fãs mundo afora.

Segundo o produtor do evento, Léo Amaral, o crescimento do projeto ao longo dos últimos anos consolidou a festa no calendário da cidade e abriu espaço para a produção de outra edição do evento em 2026. “Devido ao grande sucesso que a festa vem tendo nos últimos anos, a gente decidiu expandir. Antes era uma edição por ano, mas em 2026 teremos duas. Essa agora e uma nova edição prevista para outubro”, destaca. A nova edição já está prevista para o segundo semestre.

