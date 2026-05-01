InícioDiversão e Arte
CINEMA

Academia veta atores e roteiros feitos por IA do Oscar

Decisão foi tomada poucos dias depois da apresentação, para um público de proprietários de salas de cinema, de uma versão com IA do falecido ator Val Kilmer, astro da franquia "Top Gun"

A Academia também determinou que os roteiros devem ser escritos por uma pessoa, e não por um chatbot, para poderem concorrer a uma indicação - (crédito: Divulgação)
A Academia também determinou que os roteiros devem ser escritos por uma pessoa, e não por um chatbot, para poderem concorrer a uma indicação - (crédito: Divulgação)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta sexta-feira (1º), que atores criados com inteligência artificial (IA) não serão elegíveis ao Oscar, ao lançar uma ofensiva contra o uso de IA. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As novas regras incluem a exigência de que apenas intérpretes humanos reais, de carne e osso - e não seus avatares de IA - sejam elegíveis para os prêmios mais importantes do cinema americano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Academia também determinou que os roteiros devem ser escritos por uma pessoa, e não por um chatbot, para poderem concorrer a uma indicação. 

"Na categoria de interpretação, apenas serão considerados elegíveis os papéis creditados nos créditos oficiais do filme e comprovadamente interpretados por seres humanos com o seu consentimento", informou a Academia. 

"Nas categorias de roteiro, as regras estabelecem que estes devem ser escritos por humanos para serem elegíveis", acrescentou. 

A decisão foi tomada poucos dias depois da apresentação, para um público de proprietários de salas de cinema, de uma versão com IA do falecido ator Val Kilmer, astro da franquia "Top Gun".

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 01/05/2026 20:10
SIGA
x