Feira do Vale reúne artistas em São Sebastião neste sábado (13/9)

Feira do Vale, em São Sebastião, chega à última edição de 2025 - (crédito: Divulgação)

A terceira edição de 2025 da Feira do Vale integra diversas manifestações artísticas neste sábado (13/9), em São Sebastião, a partir das 17h. Shows, dança do ventre, apresentação circense e lançamentos de livros compõem a programação cultural do evento, que também reúne empreendedores. Objetivo é “oferecer um espaço de divulgação” e “fortalecer a economia criativa”, diz Isaac Mendes, coordenador da Associação Cultural Supernova, responsável pela realização do evento.

Uma das principais atrações musicais da Feira é o show de Yuri Mello, fundador da banda Reggae a Semente, que apresenta repertório de canções compostas em parceria com Paulo Dagomé, poeta de São Sebastião. Com “essência na poética musicada”, segundo o cantor, a ideia foi colocar “sonoridades que vem das nossas vivências”, comenta Mello. Além da MPB, pagode e rock são outros gêneros presentes na festividade.

A parte literária do evento é composta pelos autores Maria Clara Rezende, Nicolas Behr, Rayza, Letícia Érica, devana babu, Nanda Fer Pimenta, Maximiliano, Ricardo Caldeira, Dudi Siqueira e Mafê, que participam de bate-papo às 19h30. Escritor de São Sebastião, devana babu lança, ainda, o livro de contos Eu sou Edgar Allan Poe. Segundo ele, “tudo floresceu neste movimento que me incentivou e me proporcionou condições para que a obra fosse organizada e escrita”. “Escrevo desde que me entendo por gente, então foi algo natural”, completa o jovem escritor.

Apresentação circense com Cézar Vanute, teatro infantil com a Cia. Fábula, dança do ventre com As Maravilhosas e feira de artesanato, que reúne 60 expositores, completam a programação. A Feira do Vale é financiada por meio de fomento do Ministério da Cultura.

Serviço

Feira do Vale, na praça Q. 102 do bairro Residencial Oeste (São Sebastião), das 17h às 23h40. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel