Cia Inventor de Sonhos leva teatro de bonecos a espaços públicos do DF

Benedito é um personagem de peça feita linguagem acessível, lúdica e conectada à cultura popular brasileira - (crédito: Elise Milani)

Os mamulengos da Cia Inventor de Sonhos se preparam para entrar em ação a partir de domingo (10/5). Até o fim do mês, serão 14 apresentações gratuitas no Distrito Federal e em Alexânia (GO), com dois tipos de espetáculos para crianças e adultos. “É uma forma de contribuir para a valorização do patrimônio cultural imaterial e fortalece o senso de identidade”, afirma Rafaela Peralta, brincante e uma dos fundadoras do grupo.

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Os espetáculos, conta Sebastian Marques, outro criador da companhia, trabalham temáticas sociais, como desigualdade, relações de poder, e resistência comunitária. Em Bendito os Beneditos, por exemplo, essas questões emergem a partir de metáforas ligadas ao cotidiano popular. O foco de Ubu Rei se volta para o autoritarismo, ganância e mecanismos de opressão. “Em ambos, o humor e a irreverência do mamulengo potencializam a crítica social e aproximam o público dessas reflexões”, comenta Marques.

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Um dos objetivos das apresentações é estimular o pensamento crítico desde cedo. “O mamulengo, com sua oralidade, comicidade e interação direta, cria pontes com o imaginário juvenil, facilitando a compreensão de temas complexos”, completa Marques.

As apresentações serão realizadas nas sedes da Cia Lábios da Lua e Cia Voar, no Gama, do Núcleo de Arte do Centro-Oeste (Naco), em Alexânia, no Espaço Cultural Renato Russo e na Biblioteca Braille Dorina Nowill, em Taguatinga. O projeto é financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultural do Distrito Federal (FAC-DF).





Serviço

Bendito os Beneditos

Ubu Rei

Com a Cia Inventor de Sonhos), de domigno (10/5) a 31 de maio. Entrada gratuita. Confira programação completa:





Ubu Rei: uma metáfora mamulenga (Classificação: 14 anos)





10/5, às 16h, na Cia Teatral Cidade dos Bonecos (Gama)

15/5, às 19h, no Núcleo de Arte do Centro-Oeste (Alexânia - GO) - Com Libras e AD

16/5, às 16h, no Núcleo de Arte do Centro-Oeste (Alexânia - GO) - Com Libras e AD

20/5, às 16h, na Cia. Lábios da Lua (Gama)

23/5, às 16h, Espaço Cultural Renato Russo (Asa Sul) - Com Libras e AD

24/5, às 16h, Espaço Cultural Renato Russo (Asa Sul) - Com Libras e AD

31/5, às 16h, Espaço Cultural Voar Teatro de Bonecos (Gama)





Bendito os Beneditos (Classificação: livre)

5/5, às 15h30, na Escola dos Meninos e Meninas do Parque (Asa Sul)

6/5, às 11h, na Escola do Parque da Cidade - PROEM (Asa Sul) - Com Libras

7/5, às 10h30, na CEF 14 de Taguatinga

7/5, às 14h, na CEF 14 de Taguatinga

9/5, às 16h, na Cia Teatral Cidade dos Bonecos (Gama) - Com Libras e AD

27/5, às 11h, na Biblioteca Braille Dorina Nowill (Taguatinga) - Com AD

3/5, às 16h, na Cia Voar Teatro de Bonecos (Gama)

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel