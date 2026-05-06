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Próxima edição do Night Lab traz reflexão sobre o corpo para além dos padrões

Programação conta com atrações musicais diversas e com oficinas para explorar o corpo e suas possibilidades de movimento

Rom Santana, cantor de pagodão baiano - (crédito: Divulgação )
Rom Santana, cantor de pagodão baiano - (crédito: Divulgação )

Nesta quina-feira (7/5), na 28ª edição do Night Lab, o evento terá o tema Corpo e Movimento com uma série de atividades e shows para não deixar ninguém parado. Os ingressos, a partir de R$20, estão disponíveis no site e na bilheteria física do SESI Lab. Não indicado para menores de 18 anos.

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No palco principal, a atração é o cantor de pagodão baiano Rom Santana, diretamente do Bixiga, bairro em São Paulo. Artista que reúne centenas de pessoas em suas festas na rua 13 de Maio, aposta em hits autorais e covers de artistas conhecidos para apresentar pagodão baiano com pitadas de piseiro. Para aqueles que curtem forró, o grupo brasiliense As Fulô do Cerrado apresenta um repertório que transita entre o forró pé-de-serra, o forró de rabeca, músicas autorais e releituras.

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Além das atrações musicais, a noite conta com oficinas de dança, parkour e uma conversa poética inspiradora. A coordenadora de Exposições e Ações Culturais do SESI Lab, Carolina Villas Boas, afirma que nesta edição o olhar para o corpo para além da biologia. "Queremos convidar o público a refletir sobre o corpo como espaço de experiência, expressão e conexão, não apenas como algo a ser medido ou padronizado. Ao explorar o movimento, a dança e o próprio ritmo de cada pessoa, buscamos abrir caminhos para uma relação mais consciente e sensível ", diz. 

Durante a noite, em uma ativação de light painting (pintura com luz), os participantes poderão explorar o corpo como forma de expressão por meio dessa técnica que, em um ambiente de baixa iluminação, movimentos corporais são registrados com o uso de fontes de luz. 

Mais do que a ativação, a programação inclui duas oficinas para que o público se conecte com o corpo. Na área externa do museu, o grupo Parkour Brasília ensina técnicas da prática que consiste em se deslocar pelo espaço de forma ágil e criativa, utilizando apenas o próprio corpo. Já a Incubadora Afrontasia promove aulão de dança afro com música ao vivo. 

Para falar sobre dança, a Conversa Poética desta edição terá como tema Corpo em Travessia: presença, ancestralidade e tecnologia na dança contemporânea. As convidadas são Juana Rondon, publicitária, atriz, bailarina, produtora e criadora do ATOL – Núcleo de Pesquisa da Cena, e Louise Lucena de Oliveira, pesquisadora, mestranda em dança e produtora cultural associada à cultura iorubá e danças afro-brasileiras

 

Serviço

Night Lab – Corpo e Movimento 

Quinta-feira (7/5), de 19h às 00h, no SESI Lab (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto). Ingressos:  R$ 40 e R$ 20 (meia), disponíveis para compra no site e na bilheteria física do SESI Lab a partir das 17h. Não indicado para menores de 18 anos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/05/2026 18:03
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