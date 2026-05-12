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Documentário brasileiro 'Aqui não entra luz' será exibido no Cine Brasília

Documentário de Karol Maia está na programação do dia 13 de maio e traz trabalho doméstico como tema central

'Aqui não entra luz' será exibido no dia 13 de maio, no Cine Brasília - (crédito: Divulgação)
'Aqui não entra luz' será exibido no dia 13 de maio, no Cine Brasília - (crédito: Divulgação)

Nesta quarta-feira (13/5), às 14h, o documentário brasileiro Aqui não entra luz será exibido no Cine Brasília. O primeiro longa-metragem de Karol Maia tem como tema central o trabalho doméstico no Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema ou no site e custam R$20 (inteira) e R$10 (meia).

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A produção expõe memórias e trajetórias de trabalhadoras domésticas. No filme, Karol entrevista mulheres que relatam situações de violência, exploração e isolamento. A obra traz uma reflexão sobre marcas do período escravocrata que permanecem no presente.

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O curta Onça, de Keicy Martins, abre a sessão de Aqui não entra luz. Em seguida, a programação de quarta-feira (13/5) segue com A fúria, às 16h, A suprema, às 18h, e finaliza com Um mundo para Julius, às 20h. Os dois últimos fazem parte da 9ª Mostra de Cinema do Grulac e serão exibidos gratuitamente. 

Serviço

Aqui não entra luz

Nesta quarta-feira (13/5), às 14h, no Cine Brasília. Ingressos: R$20 e R$10 (meia), retirada na bilheteria ou pelo site.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/05/2026 17:17
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