Entre amor, encantamento e tragédia: Moscow City Ballet apresenta "O lago dos cisnes"

Um dos clássicos da história do balé, O Lago dos Cisnes, chega a Brasília, amanhã, em sessão única no Ulysses Centro de Convenções. A montagem é assinada pelo Moscow City Ballet, companhia russa fundada em 1988 pelo coreógrafo Victor Smirnov-Golovanov e reconhecida internacionalmente pela excelência técnica da escola russa de dança.



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Com 36 bailarinos em cena, o espetáculo conduz o público pela história do príncipe Siegfried e da princesa Odette que, amaldiçoada pelo feiticeiro Von Rothbart, é destinada a viver parte de sua existência sob a forma de cisne. Entre amor, encantamento e tragédia, a narrativa ao som de Tchaikovski permanece como um dos maiores símbolos do repertório universal da dança.

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A versão apresentada no Brasil é especial: foi encenada pela primeira vez por Smirnov-Golovanov no Odessa State Opera and Ballet Theatre, em 1977, como homenagem ao centenário da obra. A produção reúne contribuições de grandes coreógrafos ao longo de um século, como Marius Petipa, Lev Ivanov e Yuri Grigorovich.

Essa é a terceira visita da companhia ao Brasil. Para Vasily Smirnov, diretor artístico do Moscow City Ballet, o país tem algo de singular. "O público brasileiro tem um calor humano e uma paixão pelas artes verdadeiramente marcantes. O entusiasmo, a receptividade e a apreciação genuína pelo balé criam uma atmosfera muito especial durante nossas apresentações", conta.

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Sobre o diferencial da montagem, Smirnov destaca a fusão entre tradição e vitalidade: "O que torna nossa interpretação única é a combinação da sólida técnica clássica russa com uma narrativa emocional profunda. Um de nossos principais objetivos é levar essa arte ao público de todo o mundo".

A direção artística é de Ludmila Nerubashenko, responsável por preservar a identidade e o rigor técnico que tornaram o Moscow City Ballet referência internacional. Smirnov, que trabalhou ao lado do fundador da companhia, descreve como mantém vivo esse legado: "Significa preservar os valores artísticos nos quais acreditávamos juntos: disciplina, elegância, honestidade e emoção na interpretação", afirma.