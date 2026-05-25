Autor e leitores frente a frente no encontro do Clube de Leitura Veredas

Eduarda Brandão*—A literatura costuma ser vista como uma experiência solitária, mas para os integrantes do Clube de Leitura Veredas ela é um espaço de encontro para reflexões atuais e identitárias. Essa é a proposta do próximo encontro promovido pelo Clube de Leitura Veredas, que receberá o escritor brasiliense Renato Fino para uma conversa sobre seu romance O Gênero Eterno, publicado em 2016. O evento será realizado no sábado (30/5), às 16h, no Salão de Festas do Bloco D da SHCGN 707, na Asa Norte.

A atividade integra o projeto Encontro com o Autor, iniciativa desenvolvida pelo Clube de Leitura Veredas desde 2023, que aproxima leitores e escritores em debates abertos ao público. Nesse contexto, O Gênero Eterno surge como ponto de partida para uma conversa que dialoga com questões contemporâneas.

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Ao revisitar a obra dez anos após sua publicação, Renato Fino acredita que ela continua atual justamente por não estar presa a circunstâncias específicas do momento em que foi escrita. “Acredito que o livro tem algo de vanguarda e, por esta razão, parece estar cada vez mais atualizado. Continuará sendo sempre um retrato literário das questões relacionais humanas, pois não trata de questões temporais e sim existenciais”, avalia.

Para o autor, o encontro representa uma oportunidade de acompanhar de perto as leituras produzidas pelo público sobre sua obra. “Espero estabelecer uma ótima conversa com os leitores e ouvir deles pontos de vista que eu mesmo desconheço, não somente sobre o tema, mas sobre o próprio livro, sobre personagens e sobre a forma como o assunto foi abordado”, diz.

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O evento terá ainda a participação do psicólogo clínico e analista junguiano Ronald Faria Walter. O objetivo é ampliar a discussão para além dos aspectos literários da obra, aproximando os leitores de questões ligadas à identidade, à construção subjetiva e às transformações sociais que atravessam o tema do gênero.

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Fundado há mais de uma década, o Clube de Leitura Veredas tem se consolidado como um dos espaços independentes de incentivo à leitura na capital. Além dos encontros regulares, o grupo participa de ações sociais em prol da leitura, como feiras, bienais e exposições, reunindo participantes de diferentes faixas etárias e áreas de atuação.

Serviço

Encontro com o autor — Clube de Leitura Veredas

30 de maio, às 16h, na Asa Norte (SHCGN 707 - Salão de Festas do Bloco D).

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel