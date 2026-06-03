Cavalcante recebe Mostra Afro Cena entre quinta (4/6) e domingo (7/6)

Entre quinta-feira (4/6) e domingo (7/6), a cidade de Cavalcante, em Goiás, recebe a 4ª Mostra Afro Cena e a 3ª Mostra de Teatro Afro Cena. O evento, que tem entrada gratuita, é realizado em um dos municípios que integram o território quilombola Kalunga e reúne apresentações de teatro e música, oficinas e rodas de conversa voltadas à valorização da cultura afro-brasileira.
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Neste ano, as atividades da mostra acontecem no espaço histórico conhecido como Osoca, na Praça Diogo Telles. A programação tem início na quinta-feira, às 16h, com a Feira Criativa Afro Cena, que reúne artesãos, cozinheiras, artistas, estilistas e empreendedores negros e quilombolas. Às 19h, a Pequena Orquestra de Cavalcante sobe ao palco; às 20h30, é a vez da Curraleira Quilombo Kalunga Engenho 2; e, às 22h, o cantor quilombola Allexy Nerys encerra as atividades do dia.
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De sexta-feira a domingo, as artes cênicas ganham destaque com a Mostra de Teatro Afro Cena. Integram a programação o espetáculo Danúbio, do Distrito Federal, que será apresentado na sexta-feira (5/6), às 20h; Sarará criolo, de artistas de Cavalcante e do quilombo Kalunga, no sábado (6/6), às 19h; o recital Vozes negras, de artistas de Salvador, também no sábado, às 21h; e a performance Ancestrais e benção, apresentada por um coletivo de mulheres negras e indígenas de Goiás no domingo (7/6), às 19h.
A curadoria foi construída a partir da ideia de selecionar espetáculos e grupos que dialogassem com a cultura negra e quilombola e que também pudessem se adaptar às condições da cidade, que não tem teatro ou outro local específico para as artes cênicas. “Como Cavalcante não possui estrutura teatral permanente, a organização dialoga diretamente com os grupos convidados para entender até que ponto cada espetáculo pode ser apresentado nas condições técnicas disponíveis”, diz Edymara Diniz, uma das idealizadoras do evento. “Nas edições anteriores, toda a estrutura foi montada em praça pública, com palco, sonorização e iluminação.”
A programação apresenta ainda atividades formativas, com a roda de conversa Produção cultural, cidade, acessibilidade e (d)eficiências, sexta-feira (5/6), às 9h30; a oficina Performance negra, também na sexta, às 14h; e a oficina O ensino de teatro nos quilombos, sábado (6/6), 14h. Os eventos acontecem na Casa Kalunga.
Serviço
4ª Mostra Afro Cena e 3ª Mostra de Teatro Afro Cena
De quinta-feira (4/6) a domingo (7/6), no Osoca (Praça Diogo Telles, Cavalcante - GO) e Casa Kalunga (R. Cinco, 1019-1099, Cavalcante - GO). Entrada gratuita.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel