Vila Planalto recebe espetáculo inspirado no Mito de Medeia

Uma das figuras mais emblemáticas da mitologia grega ganha nova interpretação pela diretora e atriz Cyntia Carla. O espetáculo Medéia — As Bárbaras é criado a partir da narrativa clássica que conta a história de Medeia, neta do deus Hélio e sobrinha da feiticeira Circe. A personagem é conhecida por sua jornada de vingança contra o ex-marido que a traiu. Cyntia revisita essa história com uma perspectiva feminina e conectada às experiências de mulheres brasileiras e diaspóricas.

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O espetáculo mistura diferentes linguagens, como teatro, circo e performance. A artista explica que na montagem a personagem deixa de ser apenas uma figura da tragédia clássica, para se tornar símbolo de mulheres que atravessam deslocamentos, enfrentam apagamentos históricos e desafiam estruturas de poder. “Procuro refletir sobre quem seria essa Medeia brasileira, essa Medeia diaspórica, múltipla, que reúne diferentes vozes e experiências de mulheres”, afirma.

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Segundo Cyntia, a personagem sempre esteve presente em suas pesquisas acadêmicas, processos criativos e performances anteriores, porém somente agora ganhou montagem própria. A apresentação busca trazer novas possibilidades de expressão dentro do circo aéreo — acrobacias, giros e quedas suspensos no ar — e ampliar o debate sobre corpo, gênero e representação.





Serviço

Medéia – As Bárbaras

Por Cyntia Carla. Nesta sexta-feira (5/6) e sábado (6/6), às 20h, na Galpoa – Centro de Pesquisa e Difusão das Artes Circenses (Vila Planalto). Ingressos: R$ 15, no Sympla. Não recomendado para menores de 16 anos.