InícioDiversão e Arte
Teatro

Vila Planalto recebe espetáculo inspirado no Mito de Medeia

A apresentação circense será nesta sexta-feira (5/6) e sábado (6/6), às 20h, no espaço cultural Galpoa. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 15, no Sympla

Cyntia Carla apresenta espetáculo solo "Medéia – As Bárbaras" na Galpoa (Vila Planalto) - (crédito: Divulgação)
Cyntia Carla apresenta espetáculo solo "Medéia – As Bárbaras" na Galpoa (Vila Planalto) - (crédito: Divulgação)

Uma das figuras mais emblemáticas da mitologia grega ganha nova interpretação pela diretora e atriz Cyntia Carla. O espetáculo Medéia — As Bárbaras é criado a partir da narrativa clássica que conta a história de Medeia, neta do deus Hélio e sobrinha da feiticeira Circe. A personagem é conhecida por sua jornada de vingança contra o ex-marido que a traiu. Cyntia revisita essa história com uma perspectiva feminina e conectada às experiências de mulheres brasileiras e diaspóricas.         

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O espetáculo mistura diferentes linguagens, como teatro, circo e performance. A artista explica que na montagem a personagem deixa de ser apenas uma figura da tragédia clássica, para se tornar símbolo de mulheres que atravessam deslocamentos, enfrentam apagamentos históricos e desafiam estruturas de poder. “Procuro refletir sobre quem seria essa Medeia brasileira, essa Medeia diaspórica, múltipla, que reúne diferentes vozes e experiências de mulheres”, afirma. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo Cyntia, a personagem sempre esteve presente em suas pesquisas acadêmicas, processos criativos e performances anteriores, porém somente agora ganhou montagem própria. A apresentação busca trazer novas possibilidades de expressão dentro do circo aéreo — acrobacias, giros e quedas suspensos no ar — e ampliar o debate sobre corpo, gênero e representação.      


Serviço

Medéia – As Bárbaras 

Por Cyntia Carla. Nesta sexta-feira (5/6) e sábado (6/6), às 20h, na Galpoa – Centro de Pesquisa e Difusão das Artes Circenses (Vila Planalto). Ingressos: R$ 15, no Sympla. Não recomendado para menores de 16 anos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por Júlia Harlley
postado em 03/06/2026 16:54
SIGA
x