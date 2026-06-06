Jaquelline Grohalski sobre relacionamentos abusivos: "Existem sinais"

Jaquelline Grohalski sobre relacionamentos abusivos: "Tem que olhar os sinais" - (crédito: Reprodução/ Instagram @jaquelline)

Jaquelline Grohalski, campeã da A Fazenda 15, relembrou alguns relacionamentos abusivos que enfrentou. Alguns querendo ditar o que ela deveria vestir ou não.

"Já passei por relacionamentos abusivos, não só em relação aos looks que eu usava. A galera acompanhou. Teve agressões e tudo mais. Foi muito difícil para mim", desabafou em entrevista à Quem.

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"Inclusive, depois terminei com uma pessoa que eu estava conhecendo porque ele comentou: "Você vai com esse look?’. Era até discreto, não tinha decote nem nada, mas só porque estava bem justo a pessoa falou que eu não ia com ele no evento daquele jeito. Disse que ia trocar de look. Troquei (pelo pijama), fui dormir e nunca mais falei com a pessoa (risos)", disparou.

Jaquelline frisou da importância em ficar atento a relações abusivas tanto no âmbito amoroso, como também no ciclo de amizades. "A gente tem que olhar os sinais de todas as relações, sejam de relacionamentos amorosos ou amizades. Às vezes a gente não percebe, mas o abuso começa nas pequenas farpas, um briguinha por ciúmes bobo. A gente tem que estar sempre pronto a notar os sinais e a ouvir quem realmente nos ama, principalmente familiares e amigos, porque às vezes a gente fica ceda quando está apaixonada."