Maurício Melo Júnior lança novo livro nesta quarta-feira (10/6) no Beirute

Em O tardio, novo livro de Maurício Melo Júnior, que será lançado nesta quarta-feira (10/6), às 19h, no Beirute (109 Sul), o luto atravessa uma época marcada pela repressão do Estado e a busca pela liberdade. No Brasil de 1970, uma geração de jovens escolhe a estrada e contracultura, mas é confrontada com o alto preço a pagar pela ousadia.
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O protagonista da obra é Sérgio, jovem pernambucano de uma família tradicional: formado em Direito, casado com uma professora e com filhos. Com a perda de um tio, a morte de Roberto, irmão mais velho do personagem e tratado como tabu pela família, reaparece. Agora, com mais informações sobre o irmão, Sérgio parte em uma jornada para seguir as pistas deixadas por ele.
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Durante a narrativa, Sérgio passa a entender Roberto como um rapaz calado e religioso que, no final dos anos 1970, abandonou a casa dos pais em Palmares e seguiu a vida ao lado de Caliandra, com quem percorreu o país em busca de um estilo de vida mais livre. Após passar por cidades do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, as pistas sobre o irmão se encerram em Goiás, destino final da viagem.
O tardio é o quinto romance de Maurício Melo Júnior, escritor, jornalista, crítico literário e documentarista pernambucano radicado em Brasília. Na carreira, já escreveu 35 livros e, como documentarista, dirigiu mais de 20 filmes. Há 25 anos, apresenta o programa Leituras, na TV Senado, dedicado à literatura brasileira.
Serviço
O tardio
Lançamento nesta quarta-feira (10/6), às 19h, no Bar Beirute (109 Sul).