Concerto gratuito resgata compositores da música brasileira

O projeto Brasil Moderno em Piano leva concerto gratuito à Sociedade Bíblica do Brasil neste sábado (13/6), às 10h, com entrada gratuita. A apresentação homenageia os compositores César Guerra-Peixe e Radamés Gnattali, responsáveis por unir folclore e música popular à tradição erudita no século 20. Além do recital, o evento recebe palestra dedicada a esses dois nomes.

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O pianista Diogo Monzo, idealizador do projeto, entende que, apesar das contribuições à música brasileira, Guerra-Peixe e Radamés Gnattali ainda são pouco conhecidos do grande público. Ele atribui esse esquecimento à falta de espaço da música erudita na mídia, bem como à formação musical no país. “Iniciativas como este concerto são importantes justamente para aproximar esses compositores do público e divulgar seu legado artístico.”

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O repertório reúne obras para piano de Guerra-Peixe e valsas de Radamés Gnattali, selecionadas por representar diferentes aspectos da obra dos compositores. “As peças evidenciam a fusão entre elementos da música popular brasileira e a escrita erudita, proporcionando ao público uma experiência rica em cores, ritmos e expressividade”, comenta Monzo. As escolhas tiveram colaboração do pianista e musicólogo Pablo V. Marquine.

Serviço

Concerto de Diogo Monzo, do projeto Brasil Moderno em Piano, neste sábado (13/6), às 10h, na Sociedade Bíblica do Brasil (603 Norte). Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel