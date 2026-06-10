Novo livro da poeta Marina Mara contesta estruturas sociais

Poeta Marina Mara denuncia violências contra a mulher a partir da poesia - (crédito: Divulgação)

Tocar em temas desconfortáveis é proposta que se anuncia desde o título do mais recente livro da poeta brasiliense Marina Mara, Grelo-granada. A junção de palavras, segundo a autora, evoca contragolpe diante de estruturas sociais que reforçam desigualdades de gênero. “É o berro de quem cansou de morrer aos poucos e resolveu usar a própria linguagem como autodefesa e feitiço.”

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O lançamento da obra ocorre neste sábado (13/6), às 18h, no Baóbar, no Setor Comercial Sul. Inspirada pelos poemas, Marina Mara compôs músicas. O evento reunirá apresentações da banda Makumbá, de Kika Ribeiro, além de expositores de produtos. “A poesia precisa quebrar a rigidez do papel e ganhar as ruas”, argumenta Mara.

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Pesquisa de doutorado desenvolvida pela autora investiga feminismos plurais e ancestralidade de terreiro adaptadas para textos, o que embalou o livro de Marina Mara. A obra reflete a respeito da a violência sistêmica e o feminicídio, a partir da defesa da autonomia e emancipação.

“O título rasga o tabu ginecobélico ao expor palavras que fomos educadas historicamente a sentir vergonha, nojo ou silenciar. O grelo deixa de ser apenas anatomia para virar o gatilho, e a granada é a poesia pronta para explodir as estruturas rígidas do patriarcado”, diz Mara. Um recurso utilizado para lidar com essas questões é o escracho. “Riso e a gargalhada aparecem no livro como armas cortantes de defesa e ataque”, completa a artista.

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Além da literatura, Marina Mara é autora de projetos como Sarau Sanitário, Declame para Drummond, Parada Poética, Lounge Poético, e do bloco Rejunta Meu Bulcão. Também é coordenadora cultural da Biblioteca Demonstrativa de Brasília.





Serviço

Lançamento de Grelo-granada, da poeta Marina Mara, neste sábado (13/6), às 18h no no Baóbar (Setor Bancário Sul)

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel