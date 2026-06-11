Jennifer Lopez diz que "Ainda Estou Aqui" mudou sua vida - (crédito: Creative Commons)

Durante entrevista divulgada na terça-feira (9/6), a cantora e atriz Jennifer Lopez comentou que o filme Ainda Estou Aqui, mudou a sua vida. "Eu estava passando por um divórcio e pensando muito sobre meus filhos e o que você faz quando algo assim acontece na sua vida. Eu e meu pai assistimos ao filme e eu não sabia nada sobre ele", contou.

A atriz explicou que o drama do filme, que conta a relação de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, com os filhos após o sequestro e morte do então deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), mexeu muito com ela.

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Ela conta que assistiu ao filme à época do divorcio com Ben Affleck. Ela estava doente, com uma gripe forte, e chamou o pai para assistir. Ao fim do filme, a cantora estava em prantos. A artista relatou que “sua vida mudou”. “Meu pai me viu chorando muito, me abraçou e disse que me amava. Minha vida mudou naquele momento”, compartilhou.

"Isso curou parte de mim que precisava ser curada para seguir em frente com essa parte da minha vida e desses tipos de relacionamentos na minha vida. Esse filme mudou minha vida e me ajudou a crescer e a me curar”, disse.

Ao saber da reação da cantora ao filme, Fernanda Torres comentou ser algo muito emocionante. "É lindo que uma mulher como Eunice possa representar isso para as pessoas", comentou.