Jazz e samba temperam apresentação do Choro Livre desta quarta (17/6)

O projeto Choro Livre Convida retorna ao palco do Complexo Cultural do Choro nesta quarta-feira (17/6), reunindo a cantora Rosana Brown, o tecladista e produtor musical Fernando Palau e o contrabaixista Oswaldo Amorim em uma apresentação marcada pela diversidade sonora. O encontro integra a programação semanal dedicada à música instrumental brasileira e promete aproximar o público de diferentes influências musicais, entre elas o jazz, o samba, a bossa nova e o próprio choro.

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Acompanhados pelo Regional Choro Livre, formado nesta edição por Jéssica Carvalho (pandeiro), Sergio Morais (flauta), Nelsinho Serra (cavaquinho) e Fernando César (violão 7 cordas), os convidados levarão ao palco uma proposta baseada na espontaneidade e no diálogo entre estilos. Segundo o diretor da Escola Brasileira de Choro, Henrique Neto, "teremos agora a Rosana Brown, que tem um outro background musical, e isso vai dar realmente um tempero muito interessante. É sempre uma novidade".

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Para o diretor, a essência do projeto está justamente na mistura de linguagens musicais e na valorização da improvisação. "Nesta edição, a gente vai ter alguns convidados que trazem outras bagagens musicais, como blues, jazz e bossa nova. Então, teremos uma noite bem única", destaca. Henrique ressalta que o Choro Livre Convida permite ao público conhecer de perto a dinâmica de uma autêntica roda de choro, gênero que dialoga naturalmente com ritmos como samba, frevo, baião e forró.

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Além dos shows, o Complexo Cultural do Choro mantém uma programação voltada à formação de público e à preservação da música brasileira. No sábado (20/6), o tradicional Choro no Parque promove um ensaio aberto no Parque da Cidade, seguido da Feijoada com Samba na área externa do Clube do Choro. Para Henrique Neto, iniciativas como essas fortalecem o acesso à cultura e aproximam novas gerações do gênero. "A cada edição a gente percebe que tem ficado mais forte esse movimento do choro", conclui.

Serviço



Choro Livre Convida com Rosana Brown, Fernando Palau e Oswaldo Amorim.

Quarta-feira (17/6), às 19h30, no Complexo Cultural Clube do Choro. ACesso gratuito e entrada livre para

todos os públicos

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco