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Choro Livre recebe Alberto Salgado, Carol Senna e Vitor Adonai

Projeto "Choro Livre Convida" abre a programação semanal do Complexo Cultural do Choro com apresentação gratuita nesta quarta-feira (10/6)

A apresentação reúne elementos do choro e da MPB. - (crédito: Michi Gamarra)
A apresentação reúne elementos do choro e da MPB. - (crédito: Michi Gamarra)

O Complexo Cultural do Choro de Brasília inicia sua programação da semana nesta quarta-feira (10/6), às 19h30, com mais uma edição do projeto Choro Livre Convida, que promove encontros inéditos entre artistas da música brasileira. Desta vez, o tradicional Regional Choro Livre divide o palco com o cantor, compositor e violonista Alberto Salgado, a pandeirista e cantora Carol Senna e o multi-instrumentista Vitor Adonai.

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À frente do encontro está o Regional Choro Livre, grupo criado a partir da trajetória de Reco do Bandolim e considerado um dos mais tradicionais da capital federal. Com mais de quatro décadas de atuação, o conjunto se tornou referência na difusão do choro e integra a história do Clube do Choro de Brasília desde sua fundação.

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Entre os convidados da noite está Alberto Salgado, músico premiado no 28º Prêmio da Música Brasileira pelo álbum Cabaça D’Água. Reconhecido por unir referências da capoeira, do violão clássico e da música contemporânea, o artista acumula três discos autorais e parcerias com nomes como Arnaldo Antunes, Chico César, Chico Buarque e Mônica Salmaso.

Ao seu lado estará Carol Senna, pandeirista, cantora e produtora cultural que atua em importantes projetos dedicados ao choro em Brasília, como os grupos Sem Chorumelas e Cena do Choro. Além da parceria musical com Alberto Salgado, ela é presença constante em rodas e apresentações voltadas ao gênero na cidade.

Quem completa o time de convidados é Vitor Adonai, que leva ao palco sua versatilidade como compositor e multi-instrumentista. Bacharel em Clarineta pela Universidade de Brasília (UnB), o músico já dividiu o palco com artistas como Hamilton de Holanda, Nilze Carvalho, Mariana Aydar e João Cavalcanti, além de integrar o grupo de samba 7naRoda.

A apresentação gratuita abre a agenda semanal do Complexo Cultural do Choro, projeto realizado pelo Ministério da Cultura com patrocínio master da Shell, que reúne shows, atividades formativas e ações de valorização da música instrumental brasileira.

Serviço

Choro Livre Convida com Alberto Salgado, Carol Senna e Vitor Adonai

Dia 10 de junho, às 19h30, no Clube do Choro de Brasília – Setor de Divulgação Cultural, Eixo Monumental. Entrada gratuita e classificação livre.

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Eduarda Brandão

Estagiária do Correio Braziliense

Por Eduarda Brandão
postado em 10/06/2026 11:36 / atualizado em 10/06/2026 11:36
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