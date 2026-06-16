InícioDiversão e Arte
Luto

Escritor e jornalista Raimundo Carrero morre aos 78 anos

Autor vencedor no Prêmio Jabuti em 2000 estava internado tratando um câncer. Velório é nesta terça (16/6) na Academia Pernambucana de Letras

Raimundo Carrero é escritor, jornalista e membro da Academia Pernambucana de Letras desde 2004 - (crédito: Foto: Alexandre Godim/Divulgação)
Raimundo Carrero é escritor, jornalista e membro da Academia Pernambucana de Letras desde 2004 - (crédito: Foto: Alexandre Godim/Divulgação)

O escritor e jornalista Raimundo Carrero morreu na madrugada desta terça-feira (16/6), aos 78 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela família, que destacou a trajetória do autor como uma das mais importantes da literatura pernambucana e brasileira. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O velório acontece na Academia Pernambucana de Letras, da qual Carrero era membro desde 2004 e localizada na Avenida Doutor Malaquias, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Raimundo Carrero estava internado há uma semana no Hospital Esperança, na Ilha do Leite, no Centro do Recife. Ele foi à unidade de saúde após sentir dores e descobriu que estava com um câncer em estágio avançado próximo do pulmão. 

No comunicado, os parentes de Carrero disseram que, neste momento de dor, a família agradece as manifestações de carinho, solidariedade e respeito recebidas de amigos, leitores, admiradores e de todos que tiveram suas vidas tocadas por sua trajetória.

“Ao longo de sua vida, Raimundo dedicou-se à literatura com paixão, sensibilidade e compromisso, construindo uma obra que marcou gerações de leitores e contribuiu de forma significativa para a cultura pernambucana e brasileira”, afirmou a família do escritor, em nota. 

Nas redes sociais, a Academia Pernambucana de Letras disse que se solidariza com familiares, amigos, leitores e admiradores neste momento de dor e despedida, e se referiu a Carrero como um dos mais importantes escritores pernambucanos de sua geração. 

No Instagram, o Diário de Pernambuco compartilhou a última coluna publicada por Raimundo. O autor escrevia frequentemente ao Diário, levando discussões sobre assuntos diversos que fervilham no mundo cultural brasileiro e pernambucano, sobretudo no universo da literatura.


Nascido em 20 de dezembro de 1947 na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, Raimundo Carrero começou a escrever na adolescência e trabalhou como jornalista, construindo sua carreira no Recife. Ele foi professor de criação literária, ensinando vários alunos a desenvolver a habilidade da escrita.  

Escreveu mais de 20 livros, e conquistou o Prêmio Jabuti em 2000, pela obra “As Sóbrias Ruínas da Alma".

Saiba Mais



  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 16/06/2026 09:53
SIGA
x