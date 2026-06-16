Escritor e jornalista Raimundo Carrero morre aos 78 anos

O escritor e jornalista Raimundo Carrero morreu na madrugada desta terça-feira (16/6), aos 78 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela família, que destacou a trajetória do autor como uma das mais importantes da literatura pernambucana e brasileira.
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O velório acontece na Academia Pernambucana de Letras, da qual Carrero era membro desde 2004 e localizada na Avenida Doutor Malaquias, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.
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Raimundo Carrero estava internado há uma semana no Hospital Esperança, na Ilha do Leite, no Centro do Recife. Ele foi à unidade de saúde após sentir dores e descobriu que estava com um câncer em estágio avançado próximo do pulmão.
No comunicado, os parentes de Carrero disseram que, neste momento de dor, a família agradece as manifestações de carinho, solidariedade e respeito recebidas de amigos, leitores, admiradores e de todos que tiveram suas vidas tocadas por sua trajetória.
“Ao longo de sua vida, Raimundo dedicou-se à literatura com paixão, sensibilidade e compromisso, construindo uma obra que marcou gerações de leitores e contribuiu de forma significativa para a cultura pernambucana e brasileira”, afirmou a família do escritor, em nota.
Nas redes sociais, a Academia Pernambucana de Letras disse que se solidariza com familiares, amigos, leitores e admiradores neste momento de dor e despedida, e se referiu a Carrero como um dos mais importantes escritores pernambucanos de sua geração.
No Instagram, o Diário de Pernambuco compartilhou a última coluna publicada por Raimundo. O autor escrevia frequentemente ao Diário, levando discussões sobre assuntos diversos que fervilham no mundo cultural brasileiro e pernambucano, sobretudo no universo da literatura.
Nascido em 20 de dezembro de 1947 na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, Raimundo Carrero começou a escrever na adolescência e trabalhou como jornalista, construindo sua carreira no Recife. Ele foi professor de criação literária, ensinando vários alunos a desenvolver a habilidade da escrita.
Escreveu mais de 20 livros, e conquistou o Prêmio Jabuti em 2000, pela obra “As Sóbrias Ruínas da Alma".
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