Escritor e jornalista Raimundo Carrero morre aos 78 anos

Raimundo Carrero é escritor, jornalista e membro da Academia Pernambucana de Letras desde 2004 - (crédito: Foto: Alexandre Godim/Divulgação)

O escritor e jornalista Raimundo Carrero morreu na madrugada desta terça-feira (16/6), aos 78 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela família, que destacou a trajetória do autor como uma das mais importantes da literatura pernambucana e brasileira.

O velório acontece na Academia Pernambucana de Letras, da qual Carrero era membro desde 2004 e localizada na Avenida Doutor Malaquias, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Raimundo Carrero estava internado há uma semana no Hospital Esperança, na Ilha do Leite, no Centro do Recife. Ele foi à unidade de saúde após sentir dores e descobriu que estava com um câncer em estágio avançado próximo do pulmão.

No comunicado, os parentes de Carrero disseram que, neste momento de dor, a família agradece as manifestações de carinho, solidariedade e respeito recebidas de amigos, leitores, admiradores e de todos que tiveram suas vidas tocadas por sua trajetória.

“Ao longo de sua vida, Raimundo dedicou-se à literatura com paixão, sensibilidade e compromisso, construindo uma obra que marcou gerações de leitores e contribuiu de forma significativa para a cultura pernambucana e brasileira”, afirmou a família do escritor, em nota.

Nas redes sociais, a Academia Pernambucana de Letras disse que se solidariza com familiares, amigos, leitores e admiradores neste momento de dor e despedida, e se referiu a Carrero como um dos mais importantes escritores pernambucanos de sua geração.

Leia também: Coletânea reafirma orgulho pernambucano de Manuel Bandeira

No Instagram, o Diário de Pernambuco compartilhou a última coluna publicada por Raimundo. O autor escrevia frequentemente ao Diário, levando discussões sobre assuntos diversos que fervilham no mundo cultural brasileiro e pernambucano, sobretudo no universo da literatura.





Nascido em 20 de dezembro de 1947 na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, Raimundo Carrero começou a escrever na adolescência e trabalhou como jornalista, construindo sua carreira no Recife. Ele foi professor de criação literária, ensinando vários alunos a desenvolver a habilidade da escrita.

Escreveu mais de 20 livros, e conquistou o Prêmio Jabuti em 2000, pela obra “As Sóbrias Ruínas da Alma".

Saiba Mais Brasil Quem é o brasileiro suposto ex-chefe do PCC e do CV preso nos EUA

Quem é o brasileiro suposto ex-chefe do PCC e do CV preso nos EUA Brasil 'É como um carro na estrada': como funciona o controle de helicópteros e o que pode ter levado à colisão que matou seis pessoas no Rio de Janeiro

'É como um carro na estrada': como funciona o controle de helicópteros e o que pode ter levado à colisão que matou seis pessoas no Rio de Janeiro Brasil Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda Brasil Governo diz que ponte de Limeira não tinha autorização para saltos

Governo diz que ponte de Limeira não tinha autorização para saltos Brasil El Niño está de volta e trará impactos na conta de luz e nos preços dos alimentos

El Niño está de volta e trará impactos na conta de luz e nos preços dos alimentos Brasil Nova Carteira de Identidade Nacional ultrapassa 55 milhões de emissões

Nova Carteira de Identidade Nacional ultrapassa 55 milhões de emissões Brasil Favela + Rica leva empreendedorismo e oportunidades ao Rio de Janeiro

Favela + Rica leva empreendedorismo e oportunidades ao Rio de Janeiro Brasil 'Poderia ter sido eu', diz farmacêutico que fez salto com corda no mesmo local de acidente em SP

'Poderia ter sido eu', diz farmacêutico que fez salto com corda no mesmo local de acidente em SP Brasil Morte em 'rope jump' no interior de SP: o que se sabe sobre o caso



