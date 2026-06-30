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Produção cultural

Inscrições para residência remunerada em cultura encerram nesta terça (30/6)

Formação gratuita em Roadie e Cenografia prevê bolsa de até R$ 2 mil e atuação no Festival Elemento em Movimento

Aulas do curso são realizadas no Jovem Expressão, em Ceilândia - (crédito: Divulgação)
Aulas do curso são realizadas no Jovem Expressão, em Ceilândia - (crédito: Divulgação)

O Festival Elemento em Movimento 2026 está com inscrições abertas, até esta terça-feira (30/6), para residências em produção cultural. São 12 vagas para formação em Cenografia, com bolsas de R$ 2000, e oito em Direção de Palco e Coordenação Técnica (Roadie), com bolsas de R$ 1500. As aulas vão de 27 de julho a 7 de setembro no Jovem de Expressão, em Ceilândia.

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A formação abordará temas como planejamento técnico, direção de palco, coordenação de equipes, organização de backstage, acompanhamento de artistas, controle de equipamentos e montagem e desmontagem técnica. 

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Ao final do processo, os selecionados vão atuar no Festival Elemento em Movimento e na Conferência da Cultura, que ocorrem em setembro, em Ceilândia. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Rouanet, com apresentação do Ministério da Cultura e da Petrobras e patrocínio do Mercado Livre.


Serviço


Inscrições para Residência de Cenografia e Residência em Direção de Palco e Coordenação Técnica (Roadie) até esta terça-feira (30/6), neste formulário. Aulas de 27 de julho a 7 de setembro, de segunda a sexta, das 9h às 17h, no Jovem de Expressão (Ceilândia).


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/06/2026 10:26
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