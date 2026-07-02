Folia do Divino Espírito Santo, em Alexânia, terá 60 km de romaria

Durante oito dias, a 37ª Folia do Divino Espírito Santo percorrerá lugares da região de Olhos D'Água, em Alexânia (Goiás). O responsável por conduzir a bandeira, símbolo máximo do movimento, é o alferes Lili Pereira Lima, de 73 anos, que faz a procissão desde 1982. Ele é acompanhado pelos filhos Reinaldo e Arnaldo. A romaria ocorre entre 11 e 18 de julho.
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Em 60 km de percurso, haverá oito pousos, nos quais os participantes são recebidos por moradores. Como parte do ritual, os pouseiros oferecem jantar feito em fornalhas à lenha. O cardápio tradicional é quibebe de mandioca com costela, feijão, arroz e salada. A noite segue com a dança de catira. Ao amanhecer, é realizada a Alvorada com mais preces e viola. O almoço é servido para a comunidade, que pula catira e faz a despedida.
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O projeto é realizado pela Associação Comunitária de Olhos D'Água, por meio do Edital de Apoio a Festejos Tradicionais e Populares em Goiás. Como parte da programação, haverá também oficinas de catira para crianças e jovens e a produção de um mini documentário.
Serviço
37ª Folia do Divino Espírito Santo, de 11 a 18 de julho, em Olhos D'Água (Alexânia - GO). Evento gratuito.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel