Juliette revela que vai trocar de carro após receber orçamento da revisão

Influencer falou nas redes sociais sobre o orçamento da revisão do veículo - (crédito: Instagram)

A cantora e ex-BBB 21 Juliette revelou que vai trocar de carro, mas não por querer um novo modelo. A artista usou as redes sociais para contar que tomou a decisão após a concessionária cobrar R$ 39 mil em uma revisão, preço que a influenciadora considerou absurdo.

Em publicação feita no Instagram, Juliette afirmou ter entendimento sobre o assunto: “Eu não nasci para ficar louca e sou macaca velha em carros. Não tem condições de pagar um carro em uma revisão. Eu sou filha de seu Lourival e neta de seu Feitosa. Família toda de mecânicos. Eu sei muito bem quanto custa tudo”, desabafou.

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A influenciadora havia explicado que o veículo, uma Land Rover, vinha apresentando problemas e por isso foi levado até uma concessionária autorizada. “Meu carro está com problema. O painel está acendendo 850 luzes, está parecendo a boate da PH, lá de João Pessoa. E a suspensão tá [imita o som]. Aí eu disse ‘vai, preto, leva lá na autorizada’. Sabe quanto foi? Chuta. R$ 39 mil o primeiro orçamento“, relatou.

“Aí eu disse ‘preto, chora aí pra fazer um desconto’. R$ 33 mil. Olha o desconto. Aí eu disse não. Resumindo a história: eu acho um absurdo. Ah, pode falar o que quiser de mim, mas acho um absurdo pagar essa grana numa revisão de um carro. Então, provavelmente trocarei de carro”, completou.

O pronunciamento dividiu opiniões na internet. “Certíssima, mesmo sendo multimilionária, eu não pagaria R$ 39 mil assim para revisão de veículo, não”, afirmou uma internauta. “Compra carro caro e não quer pagar a revisão que também é cara?”, questionou outro.