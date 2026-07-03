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CTJ Hall recebe encerramento do programa Freedom 250

Para o encerramento da iniciativa Freedom 250, que celebra os 250 anos da independência dos EUA, o CTJ Hall recebe apresentações gratuitas sexta (3/7) e sábado (4/7)

Pianista americano Boaz Sharon faz apresentação gratuita no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)
Pianista americano Boaz Sharon faz apresentação gratuita no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)

Para celebrar o último fim de semana de programação do Freedom 250, iniciativa que celebra os 250 anos da independência dos Estados Unidos, a Casa Thomas Jefferson promove apresentações musicais nesta sexta-feira (3/7), às 19h, e no sábado (4/7), às 11h30. A entrada é gratuita. 

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Sexta-feira, o pianista americano Boaz Sharon sobe ao palco para apresentação que também integra o projeto Sextas Musicais, que leva, semanalmente, uma atração musical à Casa Thomas Jefferson. Professor da Universidade de Boston, Sharon interpreta composições dos americanos George Gershwin e Leonard Bernstein e do russo Sergei Prokofiev, que viveu nos Estados Unidos por parte da vida adulta, em repertório que celebra a tradição americana no piano.  

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Sábado, dia em que se celebra a independência americana, a atração é a Big Band da Orquestra Candanga da Universidade de Brasília (UnB). O concerto marca o encerramento do projeto Freedom 250 em Brasília e celebra a diversidade e riqueza da música feita nos Estados Unidos.

Serviço 

Freedom 250

Sexta-feira (3/7), às 19h, e sábado (4/7), às 11h30, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson, 706/906 Sul). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/07/2026 14:27
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