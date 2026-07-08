Longa 'Antártida', de Bruno Safadi, abre 54º Festival de Cinema de Gramado

O longa Antártida, dirigido por Bruno Safadi, foi escolhido para abrir o 54º Festival de Cinema de Gramado, que acontece de 12 a 22 de agosto na Serra Gaúcha. Com Andrea Beltrão, Leandra Leal, Marina Ruy Barbosa, Antonio Calloni, Lázaro Ramos e João Vitor Silva no elenco, o filme terá exibição hors concours no dia 14; a estreia nacional está prevista para 17 de setembro.

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Na trama, cientistas e militares se preparam para enfrentar o inverno rigoroso em uma base brasileira na Antártida, a Estação Comandante Diniz, mas, na primeira noite, a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) é vítima de um crime brutal. Isolados devido às condições climáticas e sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base se tornam suspeitos, inclusive os de patentes mais altas, como Comandante Barros (Antonio Calloni) e Capitão Vicente (Lázaro Ramos).

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Com a situação, a subcomandante Elisabeth (Andrea Beltrão) assume a missão de investigar o crime, enquanto as outras mulheres da base — Marina (Leandra Leal), médica da estação, e Rose (Mariana Sena) — passam a se sentir acuadas e se unem para enfrentar o medo e a violência. O thriller psicológico aborda sobrevivência, justiça e solidariedade feminina em condições extremas, em um dos lugares mais inóspitos do planeta.

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Antártida é uma produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, em coprodução com a TV Globo. O longa tem roteiro de Claudia Jouvin e direção de Bruno Safadi, conhecido pelos trabalhos em séries para o streaming, como Verdades secretas 2 e Aruanas.