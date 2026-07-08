InícioDiversão e Arte
Música

Gilberto Gil faz apresentações em Portugal e Itália em turnê pela Europa

Gilberto Gil faz apresentações em festivais de Portugal e Itália como parte da turnê 'Gil in concert'

Gilberto Gil faz apresentações em festivais de Portugal e Itália - (crédito: Marina Guimarães)
Gilberto Gil faz apresentações em festivais de Portugal e Itália - (crédito: Marina Guimarães)

Nesta semana, Gilberto Gil iniciou mais uma viagem pela Europa com a turnê Gil in concert. Com três shows agendados, o cantor estreou o espetáculo terça-feira (7/7), em Londres, e agora segue para Portugal e Itália, para apresentações na quarta (8/7) e sexta-feira (10/7). 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Quarta-feira, Gil é a atração principal do Festival Ageas Cool Jazz, em Cascais, Portugal, com apresentação às 18h30, no horário de Brasília. A portuguesa Marta Garrett abre o dia de festival, seguida de Maria Luiza Jobim, filha de Tom Jobim. A DJ ítalo-brasileira Petrolati é a última artista a se apresentar no Parque Marechal Carmona.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O cantor encerra a breve passagem pela Europa no Umbria Jazz Festival, em Perugia, na região central da Itália. O festival promove uma noite brasileira com apresentações de Gilberto Gil; Hamilton de Holanda, que sobe ao paclo com Salomão Soares e Thiago Rabello; e Gilsons, trio formado por filho e netos de Gil. 

Depois da turnê, Gilberto Gil retorna ao Brasil para uma participação especial no espetáculo Oitentação, que celebra os 80 anos de vida de Geraldo Azevedo. O encontro está marcado para o dia 17 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/07/2026 17:05
SIGA
x