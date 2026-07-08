Gilberto Gil faz apresentações em Portugal e Itália em turnê pela Europa

Gilberto Gil faz apresentações em festivais de Portugal e Itália - (crédito: Marina Guimarães)

Nesta semana, Gilberto Gil iniciou mais uma viagem pela Europa com a turnê Gil in concert. Com três shows agendados, o cantor estreou o espetáculo terça-feira (7/7), em Londres, e agora segue para Portugal e Itália, para apresentações na quarta (8/7) e sexta-feira (10/7).

Quarta-feira, Gil é a atração principal do Festival Ageas Cool Jazz, em Cascais, Portugal, com apresentação às 18h30, no horário de Brasília. A portuguesa Marta Garrett abre o dia de festival, seguida de Maria Luiza Jobim, filha de Tom Jobim. A DJ ítalo-brasileira Petrolati é a última artista a se apresentar no Parque Marechal Carmona.

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O cantor encerra a breve passagem pela Europa no Umbria Jazz Festival, em Perugia, na região central da Itália. O festival promove uma noite brasileira com apresentações de Gilberto Gil; Hamilton de Holanda, que sobe ao paclo com Salomão Soares e Thiago Rabello; e Gilsons, trio formado por filho e netos de Gil.

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Depois da turnê, Gilberto Gil retorna ao Brasil para uma participação especial no espetáculo Oitentação, que celebra os 80 anos de vida de Geraldo Azevedo. O encontro está marcado para o dia 17 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.