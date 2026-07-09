Instituto Arte Jovem celebra 10 anos com espetáculo no Teatro Nacional

"Quando iniciamos o Instituto Arte Jovem, há dez anos, tínhamos um sonho muito claro: oferecer às crianças e aos jovens a oportunidade de transformar suas vidas por meio da arte”, é o que conta o maestro Edmilson Júnior, diretor do Instituto Arte Jovem que celebra 10 anos. Por isso, o instituto transformará o palco da Sala Martins Pena, do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em um grande encontro com sua própria história no sábado (11/7) e no domingo (12/7), reunindo alunos, convidados e grupos artísticos. Para celebrar a década de atuação, a instituição apresenta o espetáculo Instituto Arte Jovem — 10 Anos: O Melhor de Uma Década em Cena.

Leia também: Capital Moto Week aposta em gastronomia e mais de 100 shows no DF

A apresentação revisita números que marcaram diferentes fases da instituição, com músicas, coreografias e performances que fizeram parte da história do Arte Jovem ao longo dos últimos dez anos. Todas as formas de arte trabalhadas durante esse tempo se encontram em uma montagem especialmente concebida para celebrar a caminhada construída pelo projeto desde a fundação, em 2016. O espetáculo propõe uma viagem pela memória da instituição, destacando não apenas os resultados artísticos alcançados ao longo da década, mas também as histórias, os encontros e as transformações que nasceram a partir da arte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Hoje, percebemos que construímos muito mais do que apresentações artísticas. Construímos histórias, fortalecemos vínculos e ajudamos a revelar talentos que talvez nunca tivessem a oportunidade de florescer”, afirma Edmilson. No palco estarão reunidos alunos, educadores e convidados que ajudaram a construir essa caminhada, reafirmando o papel da arte como instrumento de formação, pertencimento e transformação social.

Fundado em Ceilândia em 2016, o Instituto Arte Jovem nasceu com a missão de ampliar o acesso à cultura para crianças e jovens da comunidade e do entorno. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma importante iniciativa de formação artística e inclusão social no Distrito Federal, oferecendo atividades gratuitas nas áreas de música e dança e promovendo experiências que contribuem para o desenvolvimento artístico, social e humano de seus participantes. Atualmente, cerca de 560 crianças e jovens são atendidos pela instituição. Desde os primeiros contatos com a musicalização infantil até a participação em grupos de dança, corais e orquestras, os alunos encontram no projeto um espaço de aprendizado, convivência, criatividade e desenvolvimento de habilidades que ultrapassam os limites do palco.

Muitos dos jovens que passaram pelo Arte Jovem seguiram suas trajetórias na arte, na educação e em diferentes áreas profissionais, levando consigo valores construídos ao longo da formação artística, como disciplina, responsabilidade, trabalho coletivo e protagonismo.

O espetáculo conta com realização do Instituto Arte Jovem, patrocínio do Cartões BB, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), apoio do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Instituto Arte Jovem — 10 Anos: O Melhor de Uma Década em Cena

Sábado (11/7), às 14h30, e domingo (12/7), às 18h, na sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Entrada gratuita, com reservas de ingressos no @institutoartejovem.