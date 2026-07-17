Teatro de Mamulengo ganha destaque na programação do Centro Cultural TCU

O teatro de mamulengo, reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil, será o destaque da programação deste sábado (18/7), no Centro Cultural TCU. A partir das 16h, o artista, pesquisador e brincante Chico Simões apresenta o espetáculo O romance do vaqueiro Benedito, seguido de uma roda de conversa sobre o universo das culturas populares. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Criado pelo grupo Mamulengo Presepada, o espetáculo conta a história de amor entre Benedito e Margarida por meio da linguagem tradicional do mamulengo. A montagem reúne personagens inspirados na cultura popular, na mitologia e em animais simbólicos, combinando improviso, música e humor para envolver o público na narrativa.

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Para Simões, o mamulengo é um patrimônio cultural que representa acessibilidade. “O mamulengo é uma brincadeira universalmente divertida. Funciona para crianças, adultos, para quem entende português e até para quem não entende. Os bonecos têm a capacidade de abrir um portal de comunicação com quem está assistindo. A partir daí, brincamos e também compartilhamos nossa visão sobre o mundo e as relações humanas”, destaca o artista.

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Fundador do Mamulengo Presepada, Chico Simões é uma das principais referências do teatro de mamulengo no Brasil. Com mais de quatro décadas de carreira e apresentações em 25 países, dedica sua trajetória à pesquisa, preservação e difusão dessa manifestação cultural. Para ele, despertar o interesse das novas gerações é parte essencial desse trabalho: “Nós herdamos essa tradição de quem veio antes e temos o compromisso de transmiti-la. É muito importante que novos brincantes se interessem pelo brinquedo para que ele continue existindo depois de nós. Mas isso depende também de políticas de apoio à cultura popular.”

Após a apresentação, às 17h, Simões participa de uma roda de conversa em que compartilha experiências acumuladas ao longo da carreira e aborda as origens e a dimensão internacional do teatro de bonecos. “Costumo falar da universalidade dessa tradição, dos parentes do mamulengo na Ásia, na África, na Europa e também nas culturas indígenas da nossa América. Mas a conversa também será guiada pela curiosidade do público. A ideia é fazer um grande bate-papo.”

A programação integra as atividades da exposição Festa de Luz: as festas populares e a arte brasileira, em cartaz no Centro Cultural TCU até 12 de setembro. Com curadoria de Marcus de Lontra Costa e Rafael Fortes Peixoto, a mostra reúne obras de artistas como Alfredo Volpi, Alberto da Veiga Guignard, Beatriz Milhazes, Américo Poteiro e Mestre Noza, explorando as festas populares como manifestações de memória, identidade e criação artística.

Além do espetáculo, o Programa Educativo do Centro Cultural TCU promove oficinas e visitas mediadas ao longo do sábado. A atividade Teatralidades, realizada às 10h, 11h20 e 15h, convida crianças, jovens e adultos a confeccionarem mamulengos de dedo inspirados na tradição do teatro popular. Também são oferecidas visitas mediadas à exposição, às 9h15 e às 14h, que ampliam o diálogo entre as obras expostas e as manifestações culturais celebradas pelo mamulengo.

Serviço

Teatro de mamulengo — O romance do vaqueiro Benedito

Neste sábado (18/7), às 16h, no Centro Cultural TCU. As oficinas educativas ocorrem nos horários de 10h, 11h20 e 15h, enquanto as visitas mediadas se dão entre 9h14 e 15h. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel