Show interativo para crianças, Forrozeirinhos embala o Festival Em Cantos

O show Forrozeirinhos, atração interativa e dançante dedicada ao público infantil, chega ao Espaço Cultural Renato Russo neste domingo (26/7), às 16h. O espetáculo faz parte da programação do Festival Em Cantos. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, com ingressos disponíveis para retirada na plataforma Sympla.
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Com a formação clássica do forró pé de serra (sanfona, zabumba, triângulo e voz), o espetáculo propõe um mergulho no universo do cancioneiro nordestino. Através de xotes, baiões e arrasta-pés adequados à faixa etária (recomendado para crianças de 3 a 8 anos), a apresentação estimula a participação ativa da plateia por meio de percussão corporal, movimento, canto e uso de materiais lúdicos.
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À frente do projeto está a cantora, percussionista e educadora musical pernambucana Meriele Santana. Formada pela Universidade de Brasília e com uma trajetória de mais de duas décadas dedicada à música nordestina, a artista traz para o palco a poesia e as paisagens sertanejas e litorâneas que marcam a cultura popular brasileira.
O Festival Em Cantos é realizado pela Associação Artise de Arte e Acessibilidade e pela Ponte Studio Gravações, conta com o apoio da Escola de Música MiFáSol-Lá e possui fomento do Ministério da Cultura (MinC).
Serviço
Forrozeirinhos
Neste domingo (26/7), às 16h, no Espaço Cultural Renato Russo (W3 Sul, CRS 508). Entrada gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Ingressos no Sympla.