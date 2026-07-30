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Teatro

Gama recebe espetáculo gratuito de teatro de bonecos neste sábado (1/8)

‘Adivinha, Adivinhão’ traz uma narrativa que mistura elementos da cultura popular nordestina, em programação voltada para toda a família

Voar Teatro de Bonecos apresenta espetáculo ‘Adivinha, Adivinhão’ neste sábado (1/8) - (crédito: Divulgação)
Voar Teatro de Bonecos apresenta espetáculo ‘Adivinha, Adivinhão’ neste sábado (1/8) - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (1/8), o Ponto de Cultura Espaço Cultural Bagagem dá continuidade à programação cultural voltada para toda a família. A Praça das Artes, no Gama, receberá, às 17h, o espetáculo Adivinha, Adivinhão, da companhia Voar Teatro de Bonecos. A entrada é gratuita.

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A história, inspirada em um conto popular de Pedro Malasartes, se passa na fazenda do Coronel Boca Larga, o homem mais rico da região. O desaparecimento de joias valiosas mobiliza uma investigação com humor e astúcia. A encenação utiliza a técnica dos bonecos de luva, cordel, repente e elementos da cultura popular brasileira.

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A Voar Teatro de Bonecos, companhia de animação do Distrito Federal, foi fundada em 2003, no Gama, pelo bonequeiro Marco Augusto de Rezende. Além de Marco, a montagem deste sábado reúne os atores-bonequeiros Gabriel Calasans e Alessandra Barros. A apresentação integra a programação do Ponto de Cultura Espaço Cultural Bagagem, iniciativa que busca democratizar o acesso às artes.

Serviço

Adivinha, Adivinhão – Voar Teatro de Bonecos

Neste sábado (1/8), às 17h, na Praça das Artes (Quadra 40, Setor Central, Gama/DF). Entrada gratuita. Classificação livre.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/07/2026 11:00
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