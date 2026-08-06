Games: brasileiros buscam título inédito na Copa do Mundo de Rainbow Six

Na última terça-feira (4/8), começou o primeiro dia do torneio de Rainbow Six da Esports World Cup (EWC), a Copa do Mundo de R6. O campeonato reúne equipes de países ao redor do globo para competir em uma série de jogos como Valorant, Fortnite e Rocket League.
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Para o torneio, quatro equipes representam o Brasil na competição: Team Liquid Alienware, MiBR.LOS, FaZe Clan e FURIA. Vale reiterar que, para além desses times, a Elevate Academy também é composta por integrantes brasileiros. Ao todo, são 22 equipes competindo por US$ 2 milhões na capital francesa Paris, local onde o evento é sediado neste ano.
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Essa é a terceira edição da EW. A busca pelo troféu é importante uma vez que a competição de Siege é a única em que os brasileiros ainda não venceram. Inaugurada em 2024, as duas edições anteriores tiveram as europeias BDS e Team Secret campeãs. Apesar do histórico difícil no torneio, o Brasil segue como a região mais vitoriosa da história do jogo.
Em adição a isso, nota-se que a atual campeã do Six Invitational é a brasileira FaZe Clan. O campeonato será definido em duas fases de Play-in, um estágio de grupos e um playoff. A final ocorre no dia 15 de agosto. Além do título e o prêmio em dinheiro, o campeão de R6 na EWC também será contemplado com uma vaga direta ao Six Invitational 2027, a principal competição internacional da modalidade, que será realizada no Brasil no ano que vem.
A EWC 2026 será transmitida pelos canais oficiais da Ubisoft na Twitch e Youtube. Informações sobre a competição podem ser encontradas nos perfis no X e no Instagram.
*estagiário sob a supervição de Luiz Felipe
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