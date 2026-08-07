Ariana Grande está doente? O que se sabe sobre a saúde da cantora

Nas redes sociais, usuários afirmaram que a aparência de Ariana no vídeo chamou atenção por exibir ossos mais evidentes do que em trabalhos anteriores. - (crédito: Reprodução/Instagram (@ariana grande))

Na última sexta-feira, Ariana Grande lançou o clipe de Petal, faixa-título do oitavo álbum de sua carreira que leva o mesmo nome. Em poucas horas, as imagens da cantora dominaram as redes com comentários não sobre a música, mas sobre a aparência da cantora, mais especificamente, sua magreza.

Perfis nas redes sociais reacenderam questionamentos que rondam a artista desde a divulgação de Wicked, em 2024, quando Ariana apareceu visivelmente mais magra para interpretar a personagem Glinda, e fez a internet questionar se ela estaria doente, possivelmente, com algum transtorno alimentar.

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No videoclipe, Grande interpreta uma artista que, em testes, ouve repetidamente que "não é boa o suficiente", que está "desesperada" e que "deveria fazer procedimentos estéticos", para depois ouvir que "fez procedimentos demais". Por fim, a personagem usa uma motosserra contra os críticos.

Nas redes sociais, usuários afirmaram que a aparência de Ariana no vídeo chamou atenção por exibir ossos mais evidentes do que em trabalhos anteriores.

Ariana, de 33 anos, nunca confirmou publicamente sofrer de qualquer condição relacionada à alimentação ou à imagem corporal. Ainda assim, isso não impediu milhares de pessoas de fazerem o diagnóstico à distância, com base apenas em fotos e vídeos promocionais.

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A discussão também levantou de volta um ponto antigo, também amplamente repercutido, sobre a obsessão com a magreza. O complexo tema surgiu como uma novo “padrão” de beleza que para muitos, reforça estereótipos irreais e é um precedente perigoso para acarretar não apenas problemas com a imagem, mas físicos e de saúde, nos mais jovens e suscetíveis à influência de artistas no nível de Ariana.

Não apenas fãs e internautas têm comentado o corpo de Ariana, mas artistas e famosos também. A atriz Jameela Jamil viralizou ao afirmar que a imagem da cantora era “profundamente prejudicial” para jovens fãs e que a equipe dela era “irresponsável”.

Todos os comentários e repercussão negativa levaram a artista a comunicar que, ao fim de sua turnê atual Eternal Sunshine, fará uma pausa na vida pública. A informação foi dada pelo representante da cantora à revista People, no último domingo (2/8), que afirma que a pausa será para cuidar de sua saúde e felicidade.

"Ela está ansiosa para terminar a turnê com chave de ouro, com saúde e felicidade, e em seguida, fazer uma pausa mais do que merecida de trabalhos e aparições públicas, que têm gerado um escrutínio constante e interminável", continuou o representante.

Apesar do desabafo, ele salientou que Ariana está feliz com o carinho recebido dos fãs. No X, um dos assuntos mais comentados do final de semana foi uma hashtag em apoio à artista. "Esta turnê tem sido uma experiência linda para ela. Ela ama seus fãs e adorou cada minuto dessa turnê", afirmou o representante.

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Em outra ocasião recente, Ariana curtiu uma publicação sobre saúde e bem-estar nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram (@ariana grande))

Na segunda-feira (3/8), a estrela se apresentou em uma arena nos EUA e falou pela primeira vez sobre a decisão. "Não foi uma reação impulsiva. É algo que decidi depois de um plano que pensei em silêncio por muito tempo e é uma decisão tomada de forma ponderada e consciente."

Ela também fez questão de tranquilizar seus fãs ao dizer que a negatividade não estava arruinando sua felicidade. "Ouvi dizer que meus fãs estavam preocupados que a negatividade estivesse estragando as coisas para mim, mas a realidade é exatamente o oposto. É preciso estabelecer limites; os seres humanos realmente precisam de uma pausa às vezes."

Em outra ocasião recente, Ariana curtiu uma publicação sobre saúde e bem-estar nas redes sociais. No vídeo publicado pela psicoterapeuta e escritora Terri Cole, ela escreve que “Infelizmente, posso confirmar que nem todos vão gostar da sua versão mais saudável”. A curtida serviu para reafirmar as falas da equipe da cantora de que, apesar de magra, ela se encontra saudável.

Na fala a People, o representante de Ariana também mencionou que: "Ela apresenta um show que exige muito esforço físico e envolve grande preparo atlético. E ela se apresenta em alto nível, com saúde e sucesso, noite após noite".

Em meio aos comentários negativos, a mãe da artista, Joan Grande, fez questão de deixar uma mensagem positiva de apoio a filha, sem mencionar a nenhuma das polemicas. "Você é magnifica e este clipe é incrível. Eu amei e amo você ainda mais!", escreveu ela.

Os fãs demonstraram apoio à estrela e preocupação com seu bem-estar, levando a hashtag #WeLoveYouAriana — ou nós te amamos, Ariana — aos assuntos mais comentados nas redes sociais.

A nutricionista Paula Uessugue, professora do Centro Universitário UNICEPLAC explica que não é impossível afirmar se uma pessoa apresenta ou não uma doença sem avaliação médica, somente pelo visual que apresenta. Ela diz que peso corporal, isoladamente, não é um marcador suficiente para determinar o estado de saúde de uma pessoa.

É importante ressaltar que estar magro não significa, necessariamente, estar saudável, assim como alguém com o peso ideal, pode apresentar problemas de nutrição. “Uma pessoa magra, por exemplo, pode apresentar deficiências nutricionais, alterações metabólicas, perda de massa muscular ou outros problemas de saúde”, explica.

Paula explica que para saber se uma pessoa carece de nutrientes, o nutricionista começa pela investigação da história alimentar e diversos outros pontos. “São avaliados sinais e sintomas clínicos, histórico de saúde, medicamentos e suplementos utilizados, composição corporal e evolução do peso”, acrescenta.

A nutricionista também acrescenta que Ariana pode sim estar saudável, mesmo estando bastante magra. Ela ressalta que no caso de alguém público como a artista, não é adequado concluir seu estado nutricional ou diagnosticar uma condição apenas pela aparência, por fotografias ou pela comparação com imagens anteriores.

“Para determinar se existe ou não comprometimento nutricional seriam necessárias informações clínicas, histórico de peso, avaliação da composição corporal, padrão alimentar e, quando indicado, exames laboratoriais. Corpos têm diferentes biotipos e composições corporais, e a aparência externa não revela necessariamente o funcionamento metabólico ou o estado nutricional”, finaliza.

Apesar disso, o episódio abriu espaço para o debate importante sobre os riscos da desnutrição, da perda excessiva de peso e da busca por padrões estéticos cada vez mais restritivos.

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