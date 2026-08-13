Jéferson Assumção lança 'O triunfo da informalidade' na livraria Platô

O impacto da cultura digital na sociedade é o foco do novo livro do escritor e pesquisador Jéferson Assumção, O triunfo da informalidade, que será lançado nesta quinta-feira (13/8), às 19h, na livraria Platô. No evento, o autor promove um bate-papo com a participação do jornalista Rodrigo Savazoni.

O triunfo da informalidade apresenta o conceito de sivirismo, o improviso e a busca por soluções em uma sociedade moldada e dominada pelas plataformas virtuais. Jéferson Assumção destaca que a tecnologia instaura um ambiente mais simples e direto, ou seja, com menos formalidades.

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Ao longo do livro, o autor passa pelos impactos dessa informalidade recentemente adotada e que impacta diversas áreas da sociedade, como moda, educação, mercado e política. As consequências dessa nova forma de relacionar levam, então, à precarização do trabalho, ao narcisismo nas redes sociais e na manipulação pelo algoritmo.

Jéferson Assumção é doutor em Filosofia pela Universidad de León, na Espanha, e diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Na carreira como escritor, lançou livros como A ilustração vital: Ortega y Gasset e o desenvolvimento de uma sociedade leitora, Berço de Judas e Tropeçália.

Serviço

O triunfo da informalidade

Lançamento quinta-feira (13/8), às 19h, na livraria Platô (405 Sul). Editora Sulina, 144 páginas. R$75.