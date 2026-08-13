13ª temporada de American Horror Story ganha fotos com Jessica Lange, Sarah Paulson e mais - (crédito: Observatorio da TV)

A nova temporada de American Horror Story promete transformar o reencontro de antigos personagens em um dos principais atrativos da produção. Nesta quarta-feira (12), novas imagens da 13ª temporada foram divulgadas pela Vogue, revelando alguns dos nomes que estarão de volta à antologia criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Entre os destaques do material está Jessica Lange, que retorna como Constance Langdon, personagem apresentada originalmente em Murder House, primeira temporada da série. As imagens também mostram Sarah Paulson como Cordelia Goode, Angela Bassett como Marie Laveau, Emma Roberts como Madison Montgomery e Evan Peters como Kai Anderson.

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O novo capítulo contará ainda com outros rostos familiares aos fãs da franquia. A lista de veteranos confirmados inclui Kathy Bates, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman, além dos artistas que aparecem nas novas fotos. A reunião de tantos intérpretes associados a diferentes fases da produção reforça a proposta de revisitar parte da história da antologia.

Embora os detalhes da trama ainda sejam mantidos em sigilo, a 13ª temporada pretende resgatar elementos marcantes de American Horror Story e, ao mesmo tempo, apresentar novas situações de terror. A produção deve brincar novamente com a mitologia construída ao longo dos anos, aproveitando personagens e referências reconhecidos pelo público.

O retorno de Jessica Lange ganha atenção especial justamente por colocar novamente Constance Langdon no centro das expectativas dos fãs. A personagem se tornou uma das figuras mais emblemáticas da série, enquanto a atriz construiu uma relação particularmente forte com a produção durante suas primeiras temporadas.

A nova temporada também representa uma oportunidade de reencontrar personagens interpretados por nomes que tiveram papéis importantes em diferentes momentos da franquia. Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett e Emma Roberts, por exemplo, estão entre os atores que ajudaram a estabelecer a identidade de American Horror Story ao longo de suas temporadas.

A produção mantém o formato de antologia que caracteriza a série, no qual diferentes histórias, personagens e universos de terror são explorados ao longo dos anos. Desta vez, porém, o retorno de personagens conhecidos promete aproximar o novo ciclo do legado das temporadas anteriores.

A 13ª temporada de American Horror Story estreia em 24 de setembro no Disney+. Até lá, as novas imagens aumentam a curiosidade sobre como os personagens clássicos serão incorporados à história e quais novos horrores serão apresentados ao público. Veja as fotos aqui.