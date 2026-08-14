Sarau-Vá realiza edição especial no mês da visibilidade lésbica

No mês da visibilidade lésbica, o Sarau-Vá realiza edição especial gratuita, Sarau-Vá - Edição especial visibilidade lésbica, neste sábado (15/8), a partir das 15h, na Casa Akotirene (Ceilândia). A iniciativa nasceu da união entre os coletivos Moverments, Ação Lésbica do DF e Entorno e Distrito Drag. A terceira edição traz várias atrações gratuitas e, entre elas, Ellen Oléria, vencedora do The Voice Brasil 2012.

O projeto visa incentivar manifestações artísticas e debate social, em um espaço de celebração, resistência e trocas entre artistas. Além de Ellen Oléria, a programação recebe Karla Testa, Ane Êoketu, Beatriz Águida, Bruna Tassy, Fernanda Jacob, Fernanda Vaz, Lene Black, Michelle Lara e Nayrim para comandar o som. As poetas Benedita, Bia Blackman e Layó terão espaço para apresentar seus escritos, e o próprio público poderá participar em momentos de microfone aberto.

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O Sarau-Vá foi fundado em 2013 e une a complexidade da poesia escrita, corporal, ilustrada e musicada da periferia do Distrito Federal. Se consolidou como uma plataforma de impulsionamento das potências e dos talentos periféricos, com mais de 800 edições na região de Ceilândia. O projeto se une a Ação Lésbica DFE, união de vários coletivos e lésbicas autônomas que desenvolvem atividades com diferentes temáticas em prol da visibilidade lésbica na capital e região. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no Instagram @acaolesbicadf.

Serviço

Sarau-Vá - Edição Especial Visibilidade Lésbica

Neste sábado (15/8), a partir das 15h, na Casa Akotirene (St. N QNN 23 - Ceilândia). Entrada gratuita. Classificação livre.