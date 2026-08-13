Espetáculo em cartaz em Sobradinho debate vulnerabilidade e medo

O Coletivo Poéticas da Meia Noite transforma, na peça Aquário de peixes perdidos, um lugar seguro em experiência de vulnerabilidade, medo e confiança: quando um paciente se senta na cadeira do dentista, passa a ser atormentado por memórias de infância, mas, para não demonstrar fragilidade, tenta lutar contra o próprio medo. A montagem estreia nesta quinta-feira (13/8), no Teatro de Sobradinho, e segue em cartaz sexta (14/8) e sábado (15/8). As sessões são às 16h e 19h e a entrada é gratuita, com retirada de ingressos no site Sympla.

No palco, entre efeitos de luz, sons e imagens sensoriais, o coletivo ergue um aquário translúcido sobre o palco, convidando o espectador a confrontar as próprias angústias. O objetivo é que, no decorrer do espetáculo, o que transmitia serenidade passe a representar desafios invisíveis enfrentados durante a vida.

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Aquário de peixes perdidos tem dramaturgia de Davi Dias, que também atua no espetáculo, e direção de Thiago Carvalho. Os atores Fernanda Tiago, Gabriela Vasconcelos, Anna Ju Carvalho, Vitor Alves, Ludmylla Geiger e Richarde completam o elenco. A peça se inspira no teatro da crueldade desenvolvido pelo francês Antonin Artaud, movimento que propõe um teatro físico, focado na experiência corporal dos atores e da audiência.

Serviço

Aquário de peixes perdidos

Do Coletivo Poéticas da Meia Noite. De 13 a 15 de agosto, às 16h e 19h, no Teatro de Sobradinho (Q 12, Sobradinho). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla.