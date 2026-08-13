'Quem Ama Cuida': Adriana revela por que deixou Pedro; veja o resumo

'Quem Ama Cuida': Adriana revela por que deixou Pedro e passa a noite com ele; veja o resumo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O capítulo desta quinta-feira, 13, de Quem Ama Cuida será marcado por decisões que colocam dois relacionamentos em xeque. Enquanto Dora encerra de vez o casamento com Ademir, Pedro começa a se afastar de Bruna e se reaproxima de vez de Adriana.

Dora deixa claro para Ademir que o casamento entre os dois chegou ao fim. Enquanto isso, Pedro também começa a tomar uma decisão definitiva sobre seu relacionamento com Bruna.

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Ao perceber que o marido realmente pretende se separar, Bruna entra em desespero. Pedro, porém, decide procurar Adriana e a convida para jantar.

Durante o encontro, Adriana finalmente abre o coração e declara que ainda o ama. Os dois se entregam ao sentimento e passam a noite juntos.

Depois, a protagonista revela uma verdade que pode mudar a relação entre eles: ela conta que não se afastou de Pedro porque deixou de amá-lo. Adriana foi obrigada a desaparecer após sofrer ameaças.