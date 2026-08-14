Ridícula Show completa um ano com sessões gratuitas neste fim de semana

Peça Ridícula Show leva histórias de uma drag ao Sesc de Taguatinga Norte - (crédito: Divulgação)

O espetáculo Ridícula Show, que completa um ano de exibição, terá duas sessões no Sesc Paulo Autran neste fim de semana: no sábado(15/8), às 20h, e no domingo, às 19h. A peça propõe diálogo entre memória e afeto a partir da arte drag. A entrada é gratuita.

A drag queen, interpretada por Invctor, é uma apresentadora de um programa na Flamingo TV, que exibe performance recheada de extravagâncias e finaliza com a coroação da miss Ridícula. "O espetáculo fala muito sobre se sentir sozinho, sobre o desejo de encontrar alguém, de amar e, principalmente, de ser amado. A Ridícula pode ser muito exagerada, engraçada e caótica, mas também carrega essas fragilidades e contradições", comenta o ator.

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Para Invctor, a peça é uma crítica à tentativa constante de controlar os corpos, os afetos e as formas de existência da comunidade LGBTQIA+. "Somos tão acostumados a determinadas violências que acabamos naturalizando situações que deveriam nos mobilizar", diz. O texto convida o público à reflexão acerca de como enfrentar preconceitos.

A produção foi indicada a Melhor Maquiagem e Melhor Figurino no Fest Caras II, vencedor do Prêmio Jorge Laffond de Arte e Cultura LGBTQIA+ 2026 (categoria Iniciativa Cultural), destaque em Inovação e Originalidade no Prêmio Sesc+ Cultura 2025 e presença no Calendrag de março de 2026.

Serviço

Ridícula Show

De Invictor. Neste sábado (15/8), às 20h, no domingo (16/8), às 19h, no Sesc Paulo Autran. Entrada gratuita.

*Estagiário sobsupervisão de Nahima Maciel