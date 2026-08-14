Tônica celebra oito anos com festa com 5 Djs na Concha Acústica

A música eletrônica ganha a Concha Acústica de Brasília para uma celebração especial no próximo sábado (22/8). O festival Tônica completa oito anos de trajetória com uma edição comemorativa que reúne cinco atrações e nove horas de programação, das 15h à meia-noite. O line-up apresenta Ashibah, Camila Jun, Chicco Aquino, Malu e Viot.

Criado em 2018, o projeto já realizou 30 edições e recebeu cerca de 20 mil pessoas. A Tônica começou sua trajetória no B Hotel Brasília e, desde 2025, passou a ocupar a Concha Acústica, espaço projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1969. A iniciativa é comandada pelos produtores culturais Camila Jun e Chicco Aquino, da Xica Produtora.

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A escolha da Concha Acústica para a edição de aniversário reforça uma das características que marcam a história do festival: a ocupação de espaços da cidade por meio da música eletrônica. Para Camila Jun, chegar aos oito anos representa uma nova etapa para o projeto e para a cena local.

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“A Tônica nasceu com a ideia de criar uma experiência que valorizasse Brasília, especialmente a ocupação dos espaços públicos e a relação do público com a cidade. Chegar aos oito anos e realizar essa edição na Concha Acústica representa um amadurecimento do projeto e da cena eletrônica local”, afirma.

Com mais de 36 mil seguidores nas redes sociais, a Tônica também consolidou uma comunidade em torno das festas ao ar livre. A edição comemorativa aposta em uma programação que combina artistas da cena eletrônica nacional e internacional, mantendo a proposta de criar um espaço de encontro entre diferentes públicos.

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“Mais do que um festival, a Tônica se tornou um espaço de encontro para diferentes gerações e públicos. Essa edição de aniversário simboliza a continuidade de um projeto independente que cresceu junto com a cidade e com a cena cultural de Brasília”, destaca Chicco Aquino.

Os ingressos podem ser retirados por meio da plataforma Sympla, com valores a partir de R$110.

Serviço

Tônica 8 Anos | Infinite

22 de agosto (sábado), das 15h à 0h, na Concha Acústica de Brasília. Ingressos a partir de R$110 via Sympla. Classificação de 18 anos (menores apenas acompanhados pelos pais).

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel