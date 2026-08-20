Escolas do Guará recebem espetáculo sobre a história da música

Janette Dornellas, Márcia Tauil e Cristóvão Bastos no espetáculo "A diva, a musa e o maestro" - (crédito: Fernando Frajola)

Com direção de Hyandra L., a peça A diva, a musa e o maestro explica de forma leve e bem-humorada parte da formação e das transformações da música no país aos estudantes do ensino médio. A apresentação será nesta quinta-feira (20/8) e na sexta-feira (21/8), em escolas públicas do Guará.

Apresentado por Janette Dornellas, Márcia Tauil e Cristóvão Bastos, o espetáculo reúne obras nacionais e internacionais que representam diferentes momentos da trajetória da música, como Ó abre alas, de Chiquinha Gonzaga; Bachianas brasileiras nº 5, de Heitor Villa-Lobos; Ave Maria no morro, de Herivelto Martins; Todo sentimento, de Chico Buarque e Cristóvão Bastos; O mio babbino caro, de Giacomo Puccini; e Não quero dinheiro (só quero amar), de Tim Maia, entre outras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Professor e ativista Marcus Maciel lança dois livros na Casa de Chá

O objetivo da peça é apresentar aos estudantes as transformações por meio da música ao vivo e de uma conversa que relaciona história, canto e cultura. O espetáculo aborda as influências europeias, o surgimento do samba, a música regional, a era do rádio, a bossa nova, os grandes festivais, o tropicalismo, a jovem guarda e a construção da identidade vocal de grandes intérpretes.





Serviço

A diva, a musa e o maestro

Nesta quinta-feira (20/8), às 10h30 e 14h30, no Centro de Ensino Especial 01 do Guará (QE 20). Nesta sexta-feira (21/8), no horário da manhã, no CED 03 do Guará (Centrão, QE 17/19). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel