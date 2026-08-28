Avóz dos Tambores promove show de encerramento do projeto no domingo (30/8)

Avóz dos Tambores promove evento de encerramento do projeto no domingo (30/8) - (crédito: Jana Paniz)

Neste domingo (30/8), o Avóz dos Tambores, que oferece aulas de percussão para pessoas idosas, promove uma apresentação gratuita de percussão para celebrar o encerramento das atividades da atual edição do projeto, que teve início em abril deste ano. O encontro vai de 10h30 às 12h no estacionamento 13 do Parque da Cidade.

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A programação começa com a abertura oficial do evento e a apresentação de Monikota faz o que gosta. Às 11h, as alunas que participaram do projeto fazem uma apresentação coletiva e recebem os certificados de conclusão do curso. O show de encerramento vai de 11h20 às 12h.

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Conduzidas pelo arte-educador Celin do Batuk, as oficinas de percussão trabalharam a prática coletiva a partir de ritmos e manifestações da cultura popular brasileira. Durante as aulas, os participantes participaram também de rodas de conversas que contextualizaram as formações históricas, sociais e culturais dos ritmos trabalhados, de forma a aproximar a prática musical à memória.

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Serviço

Avóz dos Tambores

Encerramento no domingo (30/8), de 10h30 às 12h, no estacionamento 13 do Parque da Cidade. Entrada gratuita.