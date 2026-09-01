Rogério Valença, ex-vocalista do Calcinha Preta, morre aos 55 anos

O cantor Rogério Valença morreu aos 55 anos na segunda-feira (31/9), em Aracaju (SE). A informação foi confirmada pela família. O músico tratava de uma insuficiência renal e aguardava por um transplante de rim, mas não resistiu após sofrer um infarto.
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Natural de Garanhuns (PE), o cantor integrou as bandas Calcinha Preta e Caviar com Rapadura. Atualmente, ele se apresentava no grupo de forró Raio da Silibrina e morava em Sergipe. O grupo publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do integrante e prestando condolências à família.
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“Hoje a gente se despede de alguém muito especial. Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Rogério Valença. Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou”, diz o comunicado da Raio da Silibrina.
Algumas horas após o comunicado oficial da família, a banda Calcinha Preta também se manifestou. "A família Calcinha Preta recebe com tristeza a notícia de seu falecimento e se solidariza com todos os seus amigos e familiares. Somos gratos por sua passagem pela nossa história e por tudo que construímos juntos através da música", afirmou a publicação.
O velório aconteceu na manhã desta terça-feira (1/9), entre 8h e 10h da manhã, na capital sergipana. Valença deixa seu marido, Edson Monteiro, com quem viveu nos últimos 20 anos.
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