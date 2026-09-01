Piri Sunset reúne música eletrônica e ritmos urbanos em Pirenópolis

Bruno B é uma das atrações do Piri Sunset nesta sexta-feira (5) - (crédito: Divulgação)

Pirenópolis recebe, nesta sábado (5/9) e no domingo (6/9), a quarta edição do Piri Sunset. Pela primeira vez realizado em dois dias, o festival reúne nomes da música eletrônica e da cena urbana brasileira, como Bhaskar, Liu, Bruno Be e Tília. O evento acontece no Piri Lounge e aposta na combinação entre música, gastronomia, cenografia e o pôr do sol da Serra dos Pireneus.

A ampliação para dois dias é, segundo Eduardo Pacheco, sócio do Piri Lounge, resultado do crescimento do festival. “A realização em dois dias é consequência do amadurecimento do Piri Sunset. O festival cresceu a cada edição, tanto em público quanto em estrutura, alcance e relevância”, afirma. A proposta, explica, é oferecer duas experiências complementares sem abandonar a identidade construída desde a estreia.

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Na sexta-feira, a programação é dedicada ao house music e ao open format, com apresentações de Liu, Bhaskar e Bruno Be. Os portões abrem às 16h, permitindo que o público acompanhe a chegada da noite ao som dos artistas. No sábado, véspera de feriado, a pista ganha uma atmosfera mais urbana, com a label B de Baile Funk, comandada por Ariel B, e show da cantora Tília.

Mais do que pano de fundo, a paisagem é parte central do festival. O pôr do sol da Serra dos Pireneus se tornou a principal assinatura do Piri Sunset e ajuda a definir a experiência proposta pelo evento. “A ideia surgiu justamente do desejo de unir música, natureza e emoção em um mesmo momento”, conta Pacheco. “O pôr do sol passou a fazer parte da narrativa do evento: é o instante em que a paisagem, a música e a energia do público se encontram.”

A experiência também inclui carta de drinks autorais, gastronomia e cenografia exclusiva. Para além do entretenimento, a organização aponta o impacto do evento no turismo e na economia local. “O principal legado é ajudar a fortalecer Pirenópolis como um destino que também recebe grandes experiências culturais e musicais”, afirma Pacheco.

Desde a primeira edição, o festival já recebeu artistas como Cat Dealers, KVSH, JetLag, Ashibah e FatSync. Os ingressos desta edição podem ser retirados por meio da plataforma Ingresseiro, com preços a partir de R$120.

Serviço

Piri Sunset 2026 – 4ª edição

Sábado (5/9) e domingo (6/9), a partir de 16h, no Piri Lounge, Pirenópolis (GO). Ingressos a partir de R$ 120 via plataforma Ingresseiro.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel