Show no Night Lab nesta quinta (3/9) recria atmosfera do filme Bacurau

Como forma de homenagear o cinema produzido em Pernambuco, o produtor Duda Vieira concebeu o espetáculo Ode a Bacurau. No show, André Gonzales, do Móveis Coloniais de Acaju, Fábio Trummer, da Banda Eddie, e Ayla Gresta apresentam canções que fizeram parte da trilha sonora ou que dialogam com a atmosfera do filme. O show será nesta quinta-feira (3/9), às 20h, no Sesi Lab. O evento faz parte do 31º Night Lab.

O espetáculo estreou em 2019, ano de lançamento do filme, com uma primeira versão que reuniu Lia de Itamaracá, Rodger Rogério e JR Black. Para a edição atual, artistas que moram em Brasília, cujo trabalho se relaciona a Bacurau, foram convidados por Duda Vieira.

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“Bacurau traduz a resistência e a organização de um povo forte, que historicamente sofre com as mazelas da desigualdade. Também me encanta o encontro das artes. Cinema que usa da música, filme que gera um show”, diz o produtor.

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Para André Gonzales, esse encontro de diferentes identidades artísticas permite mostrar a riqueza do que é produzido no Brasil. “Tem muita coisa no show que dialoga com outros projetos da gente. Quem é de Brasília está envolvido com tudo, uma cidade múltipla que tem relação com todos os lugares, principalmente com o Nordeste.”

No repertório estão as canções Lilith, de Ava Rocha, Morte e vida Severina, de Chico Buarque, e músicas dos intérpretes desta edição, como Baile de Betinha, da banda Eddie. “Para mim, Bacurau é um retrato do Brasil, e quem estará conosco no palco em Brasília é parte deste recorte. Todos poderiam ser habitantes de Bacurau e lá seria terreno fértil para explorar a sua criação”, ressalta Vieira.

Como parte do evento, haverá a ocupação do painel de LED com "Andar em dupla: a representação de mulheres no cinema de Rafaela Camelo", que vai exibir recortes de filmes dirigidos pela cineasta brasiliense pré-selecionada à disputa do Oscar 2027. Os trechos foram produzidos por Daniela Marinho, e a montagem para o Night Lab, por Sergio Azevedo. Segundo a superintendente de Cultura do Sesi, Cláudia Ramalho, celebrar o cinema no Night Lab reafirma o compromisso com a produção cultural da cidade.





Serviço





Ode a Bacurau

Com André Gonzales, Fábio Trummer e Ayla Gresta, nesta quinta-feira (3/9), às 20h, no Sesi Lab. Ingressos: $ 40 e R$ 20 (meia). Vendas em https://www.ingressosa.com/sesi.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel