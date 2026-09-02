O golpe criminoso sofrido pela Miss Bumbum Brasil que perdeu R$ 2 milhões

A influenciadora e criadora de conteúdo Kerolay Chaves, atual Miss Bumbum Brasil, revelou ter perdido cerca de R$ 2 milhões após colocar dinheiro em um investimento apresentado por uma pessoa muito próxima.

Em vídeo, ela afirma ter sido vítima de um esquema de pirâmide financeira e conta que pretende levar o caso à Justiça. Tudo teria começado pela confiança que mantinha na pessoa responsável por apresentar a oportunidade. Ela relata ter recebido promessas de retornos de 10%, 13% e até 18%, além de ouvir que o homem possuía contatos com investidores e participava de reuniões em São Paulo.

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"Hoje eu sei que isso é impossível, mas naquela época eu não sabia. Eu realmente acreditei porque ele dizia que era meu amigo. Ele falava que tinha vários contatos de investidores e sempre dizia que estava em reuniões em São Paulo com investidores", afirma a Miss Bumbum. Para ela, a pior parte foi perceber que a confiança pessoal acabou pesando mais do que a cautela na hora de decidir o que fazer com o dinheiro.

"No final, eu fui muito inocente, fui besta. Sei que a ruindade das pessoas não tem nada a ver comigo, mas eu poderia ter pesquisado mais. Acho que a gente tem que desconfiar de tudo, principalmente quando tem a ver com o dinheiro do nosso trabalho. Não dá para confiar em qualquer pessoa", diz Kerolay. Agora, ela afirma que pretende buscar a Justiça e decidiu tornar o episódio público principalmente para alertar outras criadoras de conteúdo sobre a importância de acompanhar de perto os próprios negócios.

"Isso me corrói, me deixa muito triste, eu já chorei. Era uma pessoa muito próxima, não era da família, mas era como se fosse um amigo. Estou expondo porque quero que sirva de aviso para outras criadoras: cuidem dos seus negócios. A sorte é que aprendi com tudo isso muito nova e sei que posso me reconstruir", conclui.