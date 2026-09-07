Jônatas Faro quebra o silêncio sobre rumores de participação em A Fazenda 18 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jônatas Faro reagiu aos rumores de que poderá participar de A Fazenda 18, reality show da Record que já começa a movimentar especulações sobre seus próximos participantes. Aos 39 anos, o ator foi questionado sobre a possibilidade de integrar o elenco da nova temporada e adotou um tom descontraído ao comentar a informação.

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Abordado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (7), Jônatas Faro fingiu desconhecer os rumores e brincou com a situação. "A Fazenda? Que fazenda? É um programa? Pô, que incrível! Será? Pô, se eu for, torce", disse o artista ao ser questionado sobre uma possível entrada no reality.

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A resposta, embora não confirme sua participação, aumentou a curiosidade em torno do nome do ator. Jônatas Faro aparece entre os famosos cotados para A Fazenda 18, mas, até o momento, não houve confirmação oficial de que ele estará entre os participantes da temporada.

Caso realmente aceite o convite, o reality poderá marcar uma nova fase na carreira do artista, que está afastado da televisão há quase uma década. Jônatas está longe das novelas desde 2017, quando participou de Apocalipse, produção da própria Record.

A relação do ator com a televisão, porém, começou muito antes disso. Jônatas Faro estreou ainda criança, aos 10 anos, interpretando o órfão Samuca em Chiquititas. O personagem ajudou a torná-lo conhecido pelo público e abriu caminho para uma trajetória marcada por trabalhos em diferentes emissoras.

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No início dos anos 2000, Jônatas Faro ganhou destaque como galã teen e passou por produções como Um Anjo Caiu do Céu, da Globo, e Marisol, do SBT. Anos depois, retornou à Globo para integrar o elenco de Malhação, entre 2007 e 2009, e também participou de Insensato Coração, em 2011.

A possível participação em A Fazenda 18 representaria, portanto, uma mudança significativa em sua trajetória. Além de voltar aos holofotes após um longo período distante da televisão, Jônatas teria a oportunidade de mostrar ao público uma faceta diferente daquela conhecida por seus trabalhos como ator.

Por enquanto, entretanto, o mistério sobre a presença de Jônatas Faro em A Fazenda 18 continua. Questionado diretamente sobre os rumores, ele preferiu brincar com a possibilidade, sem confirmar ou negar que esteja negociando sua entrada no reality da Record.

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