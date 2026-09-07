Rafa Vitti pode voltar às novelas da Globo em trama escrita por Tatá Werneck - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Rafa Vitti pode voltar às novelas da Globo em uma nova trama escrita por Tatá Werneck. O ator revelou que existe a possibilidade de retornar à dramaturgia da emissora em um projeto que vem sendo desenvolvido pela esposa. Segundo ele, caso não haja nenhum impedimento por parte da Globo, sua participação na produção é dada como certa.

A possibilidade de reencontro de Rafa Vitti com as novelas foi comentada pelo próprio ator durante o Rock in Rio, no domingo (6). Em conversa com o portal F5, ele brincou sobre a situação e deixou claro que seria difícil encontrar uma justificativa para recusar o convite. "Não tem nem como dizer não, alegar problema na agenda", afirmou.

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Vitti contou que já teve acesso a parte do material preparado por Tatá Werneck e demonstrou entusiasmo com a proposta. De acordo com o ator, a história apresenta uma linguagem diferente daquela tradicionalmente vista nas novelas, com bastante metalinguagem, ideias inusitadas e uma proposta que pode renovar a forma de contar histórias na televisão.

Apesar da possibilidade de voltar à Globo, o ator ainda terá outros compromissos antes de assumir uma nova produção televisiva. Dois projetos de cinema estão entre as prioridades de Rafael Vitti para este ano, com filmagens previstas para os próximos meses. Por enquanto, os detalhes dos trabalhos são mantidos em sigilo.

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Outro motivo que influencia as escolhas profissionais do artista é a vontade de passar mais tempo com a filha, que tem cinco anos. Rafael explicou que pretende organizar a agenda para acompanhar de perto essa fase da infância, aproveitando o momento em que conseguiu reduzir um pouco o ritmo de trabalho.

"Daqui a pouco ela já está adolescente, passou essa fase. Então aproveito a oportunidade, a boa sorte que eu tenho de ter trabalhado bastante e agora poder dedicar um tempo para ela", declarou o ator.

A relação de Rafael Vitti com o projeto de Tatá também chama atenção pelo envolvimento da atriz com a nova produção. Enquanto desenvolve a história, Tatá Werneck tem se dedicado intensamente à preparação para um papel dramático, estudando cenas diariamente e contando com a presença de outras pessoas em casa para ajudá-la nos ensaios.

Vitti não esconde a admiração pelo empenho da esposa e destacou a dedicação dela mesmo depois de tantos anos de carreira. "Ela acorda muito cedo e já tem gente lá em casa para estudar com ela. Quando eu chego em casa à noite, também já tem gente lá em casa. Ela está sempre estudando para entregar as melhores cenas".

O ator ainda reforçou o quanto considera excepcional o comprometimento de Tatá com o trabalho. "Uma atriz como ela, que já é supertalentosa, famosa e tudo mais, ainda se empenha de uma forma fora do comum. Nunca vi ninguém, em cinco anos, se empenhar como ela para fazer o que faz."

Caso o projeto avance conforme planejado, a nova novela de Tatá Werneck poderá marcar o retorno de Rafa Vitti à dramaturgia da Globo, reunindo o casal em uma produção que promete apostar em uma proposta diferente para o gênero. Até o momento, porém, detalhes oficiais sobre elenco, história e previsão de estreia ainda não foram divulgados.

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