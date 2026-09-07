Marcelo Sangalo faz homenagem ao novo namorado de Ivete - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, chamou atenção nas redes sociais ao demonstrar carinho por Tiago Maia, atual namorado da cantora. Aos 16 anos, o jovem publicou uma foto ao lado do empresário neste domingo (6), em uma homenagem pelo aniversário dele.

Na imagem compartilhada por Marcelo, os dois aparecem juntos em clima descontraído. O rapaz acrescentou emojis de comemoração à publicação, deixando evidente a proximidade construída com Tiago. O registro também acabou ganhando destaque por mostrar um pouco da convivência do empresário com a família da artista.

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Além de Marcelo, Tiago recebeu uma mensagem carinhosa de Cynthia Sangalo, irmã de Ivete. Ao celebrar a data, ela fez questão de destacar a alegria pela presença do empresário na família. Feliz aniversário, Tiago. Que alegria ter sua companhia. Deus te abençoe.

A demonstração de afeto acontece em um momento no qual o relacionamento entre Ivete Sangalo e Tiago Maia vem ganhando cada vez mais visibilidade. Embora os dois mantenham uma postura discreta quando o assunto é a vida pessoal, aparições públicas recentes ajudaram a confirmar a relação.

No sábado (5), um dia antes do aniversário de Tiago, Ivete e o empresário foram fotografados aos beijos durante a passagem da cantora por Portugal. O momento aconteceu durante a apresentação da artista no Jardins do Casino Estoril, em Cascais, que marcou o início internacional da turnê Clareou.

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Tiago acompanhou Ivete durante a viagem e também esteve presente nos compromissos relacionados ao espetáculo. A presença dele não se limita, porém, à esfera pessoal, já que o empresário está envolvido profissionalmente na criação e execução da atual turnê da cantora.

O casal também já havia sido visto junto em outras ocasiões. No início de julho, os dois foram fotografados aos beijos durante um show de Belo, em São Paulo. Desde então, novas aparições em viagens e passeios reforçaram a proximidade entre eles.

Apesar da discrição nas redes sociais, a relação parece ter ultrapassado o âmbito do casal e alcançado também o círculo familiar de Ivete. A homenagem feita por Marcelo e a mensagem de Cynthia indicam a boa convivência de Tiago com pessoas próximas à cantora, acrescentando um novo capítulo à história de amor que vem despertando a curiosidade dos fãs.

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